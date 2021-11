Eu não acredito que alegria de representantes do Cidadania seja a desgraça do povo, diz vereador

O vereador Fábio Meireles (PSC) utilizou a Tribuna na manhã desta quinta-feira, 25, para destacar as obras de drenagem e pavimentação na Zona Norte da capital, realizadas pela Prefeitura de Aracaju.

Ao exibir fotos de uma visita que fez para fiscalizar as obras da Rua Alagoinha, na Zona Norte de Aracaju, no bairro Cidade Nova, Fábio enalteceu o trabalho da Prefeitura naquela localidade. “Vida Chegando à rua Alagoinha. A população recebia lama e água suja dentro de casa. Isso existia antigamente. Hoje, está chegando paralelepípedo, saneamento, drenagem, calçada, respeito, amor. Não é possível ser o mesmo lugar”, ironizou.

O parlamentar indagou e fez provocações ao discurso do colega de parlamento Ricardo Marques (Cidadania), que no início da semana fez críticas veementes a atual gestão municipal. “Isso é verdade, isso é atenção do Poder Público. Isso é o retorno do dinheiro público para o povo. Cadê os homens que gritam para reconhecer isso? Ontem, Ricardo, que é uma pessoa tranquila e serena, saiu do salto. Eu não acredito que a alegria do senador Alessandro Vieira e dos representantes do Cidadania nesta Casa seja a desgraça do povo”, alfinetou.

“As mudanças estão acontecendo em Aracaju. Por mais que a oposição tente esconder, não vão esconder o que o prefeito Edvaldo Nogueira está fazendo em Aracaju. A verdade está nos bairros. A verdade dos fatos é que Aracaju está mudando. Esta semana trouxe relatos de benfeitorias em outras localidades e eu não vou parar até a oposição reconhecer o que Aracaju tem conquistado”, finalizou.

Agência Câmara

Foto Gilton Rosas