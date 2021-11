Faleceu na manhã desta quinta-feira, o locutor estanciano Araújo Maia

Entristeceu profundamente a notícia do falecimento do locutor estanciano Araújo Maia, publicada na manhã desta quinta-feira, 25, na página social do Facebook de sua irmã, Maria Ceiça.

De acordo com informação, Maia estava residindo em Itajaí, litoral de Santa Catarina com sua esposa Kelle, e ultimamente tinha contraído a Covid-19, que depois foi entubado. Não resistindo à doença, veio a falecer.

Araújo Maia era locutor, sempre estava participando de animação dos eventos festivos de Estância e até fazia locução em circo. Animou diversos comícios políticos de candidatos a vereador e a prefeito, como fez nas últimas campanhas eleitorais do político Carlos Magno, quando esse se elegeu a prefeito e saiu à reeleição.

Araújo Maia foi o locutor oficial da campanha do prefeito Carlos Magno. “Agitem as bandeiras!”, assim ele destacava sua locução durante os comícios.

