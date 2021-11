Gilberto Kassab diz que PSD deseja Fábio Mitidieri como candidato ao Governo de Sergipe

Na tarde desta quarta-feira (24) o presidente do PSD, Gilberto Kassab, declarou que deseja o nome do deputado federal Fábio Mitidieri como representante da sigla para concorrer ao governo de Sergipe nas eleições do próximo ano. A declaração aconteceu durante o encontro nacional do partido, em Brasília. O líder nacional do PSD pediu para o parlamentar saudar os presentes como o representante do governador Belivaldo Chagas no evento.

No palco, o deputado federal Fábio Mitidieri cumprimentou a todos e ressaltou ao atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele “representa a esperança de um Brasil melhor, menos polarizado.

O evento do PSD serviu para o partido discutir uma agenda do programa para 2022. No encontro também tiveram atividades do PSD Jovem e o Encontro Nacional do PSD Mulher.

No encontro, Gilberto Kassab voltou a reforçar o convite para que Pacheco dispute a presidência. “Quero ter a honra de formalizar aqui o convite para que você (Pacheco) seja o nosso candidato à presidência da República nas eleições de 2022”, disse Gilberto Kassab.

Pacheco agradeceu o convite ressaltando que a resposta será dada em um momento oportuno e lembrou que o Brasil possa se submeter a uma mudança tranquila.

O presidente do Senado afirmou que a economia brasileira está “contaminada” e a educação é uma bandeira que precisa ser mais inclusiva, principalmente na defesa do meio ambiente.

“Que esse movimento do PSD possa ser interpretado como uma contribuição do partido a democracia brasileira. Vamos construir uma proposta”, concluiu Rodrigo Pacheco.

