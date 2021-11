Governador Beivaldo Chagas ironiza e afirma em entrevista que “adoro fiscal de obra pronta. Tem gente querendo aparecer”

O governador Belivaldo Chagas voltou a afirmar na manhã desta quinta-feira (25) que os estudos junto à secretaria da fazenda, sobre a possibilidade de reajuste salarial dos servidores públicos continua e que espera apenas o fechamento do exercício de 2021 para fazer o anúncio.

A informação foi passada durante entrevista aos radialistas André Barros e Priscila Andrade, na Rio FM, onde o governador aproveitou para fazer um balanço de sua administração e dos projetos que estão em andamento para o estado.

Ao comentar sobre as obras que estão sendo realizada no estado, o governador não perdeu oportunidade para ironizar, ao afirmar que “adoro fiscal de obra pronta. Tem gente querendo aparecer” disse Belivaldo.

Ao ser questionado mais uma vez sobre o suposto reajuste do IPVA em Sergipe, o governador demonstrou irritação ao afirmar que “em momento nenhum foi cogitado essa possibilidade. Essa é uma determinação do governo federal e o estado não pode abrir mão de recursos por conta de ser responsabilizado pelo ato de renúncia de receita”, explicou.

Ainda durante a entrevista, Belivaldo falou sobre o rombo no Ipesaúde, afirmando que só este ano o estado fará uma porte de 20 milhões, o que significa verba da receita do Estado para o Instituto

Belivaldo Chagas encerrou a entrevista garantido que até o fechamento do ano fiscal irá anunciar o percentual do reajuste do servidor público, lembrando que não há até o momento, nenhuma informação sobre qual será esse percentual mas apenas que isso acontecerá.