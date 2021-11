Governo promove encontro da educação com setor produtivo

Com o objetivo de estreitar relações entre a educação pública profissional e o setor produtivo, no qual se pretende apresentar o cenário da EPT no estado, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), realizará no dia 10 de dezembro, no horário das 9h às 11h, o “Encontro do Setor Produtivo com a Educação Pública, Profissional e Tecnológica de Sergipe”. O evento vai acontecer no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o professor José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Seduc, desde julho deste ano a rede estadual de ensino vem trabalhando na implementação da Política Estadual de Educação Profissional EPT e Tecnológica (PEEPT) de Sergipe, que tem como objetivos otimizar e ampliar a oferta da educação profissional da rede, promover a inclusão produtiva de jovens e contribuir para o desenvolvimento econômico do estado, “possibilitando estágios, visitas técnicas, estudos para elaboração e oferta de novos cursos, bem como empregabilidade para os estudantes”, declarou.

Uma das ações da política é a aproximação da EPT com o setor produtivo; e para isso “organizamos esse evento intitulado Encontro do Setor Produtivo com a Educação Pública, Profissional e Tecnológica de Sergipe, envolvendo ainda diversas associações, cooperativas, empresas, fundações e federações de Sergipe em um processo colaborativo para a expansão e aprimoramento da EPT”, completou o professor José Ricardo.

Este projeto, liderado pela Superintendência Executiva e pelo Departamento de Educação, por meio do Serviço de Educação Profissional da Seduc (DED/Sepro), com apoio dos parceiros externos Itaú Educação e Trabalho, Instituto Natura e Peers, prevê, desde sua concepção, uma articulação com diversos atores relevantes à EPT no estado: secretarias de governo, entidades do setor produtivo, parceiros estratégicos e implementadores e comunidade escolar, entre outros.

A programação do evento se dará inicialmente com o credenciamento e visita à escola; cerimônia de abertura com representantes do Governo do Estado, seguida da palestra “Novas habilidades no mundo do trabalho pós-pandemia”, que será conduzida por Roger Barros, coordenador do Movimento Inova+ Sergipe /CEO Cluster IT/ fundador e diretor executivo Chip Aracaju. Em seguida, forma-se a mesa de debate com a participação de representantes do setor produtivo, encerrando com a rodada de perguntas do público presente.

EPT na rede estadual

A rede estadual de Sergipe conta com 15 escolas que ofertam a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), atendendo a 3.401 alunos matriculados no ano letivo de 2021, em 20 cursos técnicos nos mais variados segmentos, diferentes níveis e modalidades. Os cursos técnicos são distribuídos da seguinte forma: integrada ao Ensino Médio; Integrada à Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio (EJAEM); integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI); Técnico na forma concomitante e Técnico na forma subsequente.

Dentre as opções de cursos técnicos estão Hospedagem, Nutrição, Manutenção e suporte em informática, Administração, Segurança no trabalho, Mecânica, Automação, Agropecuária, Agroindústria, Técnico em comércio, Agente comunitário de saúde, Agronegócio, Rede de computadores, Alimentos, Canto, Instrumento musical, Formação inicial para músico de banda, músico de orquestra, oficinas de musicalização, além de curso de operador de caixa, de recursos humanos, auxiliar administrativo, e conjunto de cursos FIC eixo administrativo e agropecuária.

