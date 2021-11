Itabaianense Priscila Vieira participa do programa Canta Comigo

Itabaiana tem se tornando cada vez mais um município revelador de grandes talentos musicais. A afirmativa foi traduzida no primeiro Festival Itabaianense da Canção (FIC), e agora, com a cantora Priscila Vieira, de 14 anos, que participou do programa Canta Comigo Teen, exibido na TV Record.

Nesta entrevista, Priscila explica como foi sua trajetória até chegar o dia da apresentação no programa televiso. Confira abaixo:

Como surgiu a ideia de participar?

Me interessei e realizei a inscrição no site do programa da TV Record. Em fevereiro deste ano me inscrevi e após alguns dias recebi o comunicado através de e-mail que havia sido selecionada para as audições. Daí em diante, passei no teste e no mês de maio eu e minha mãe viajamos até São Paulo para as gravações. Mas, o programa que é composto de 8 episódios classificatórios, repescagem, semifinal e final só foi exibido no domingo do dia 03 de outubro às 18:00h. O programa tem como apresentadores o Rodrigo Faro e a Ticiane Pinheiro.

Como foi sua expectativa para a participação?

A partir do 1º episódio a minha ansiedade aumentou ainda mais para que chegasse a minha apresentação, pois o episódio em que eu participei foi o 7º. E foi no dia 14 de novembro que me apresentei cantando a música Cheap Thrills de Sia, no qual consegui que 97 jurados levantassem e cantassem comigo. E nesse dia a minha apresentação foi exibida na praça de alimentação do Shopping Peixoto para todos os itabaianenses, onde pude assistir junto com eles, minha família e amigos que lá estavam presentes para me prestigiar. Mesmo não levantando os 100 jurados para poder seguir direto para a final, consegui realizar meu sonho de pisar num palco de uma emissora nacional. Portanto, quero dizer-lhes que ainda tenho chance de conseguir uma vaga para semifinal, pois estou na repescagem e irei cantar novamente no dia 28 de novembro, às 18:00h. Então, não percam e torçam por mim!

Quantos candidatos participaram desde o início do programa?

No total são 88 participantes, 11 em cada episódio, cuja a idade varia de 09 à 16 anos, de todos os estados brasileiros, onde aquele que em cada episódio classificatório levantar os 100 jurados irão direto para final e dois para semifinal. Após a classificatória, acontecerá a repescagem e em seguida a final.

Qual a premiação?

Os participantes estão concorrendo ao prêmio de R$ R$ 200.000,00. Mas, somente três irão para grande final e somente um levará o prêmio para casa.

Como fazer para conhecer mais um pouco do seu trabalho?

E para todos aqueles que querem me conhecer e saber sobre a minha carreira, podem me acompanhar no Instagram pesquisando: @_priscilavieiraoficial Também podem me seguir no twitter, no perfil @_priscilavie , possuo um canal no YouTube, chamado Priscila Vieira e Facebook também é, Priscila Vieira.

Gostaria de agradecer a Prefeitura de Itabaiana e a Secretaria de Comunicação pelo convite para dar essa entrevista, onde pude compartilhar a minha grande alegria e participação no programa Canta Comigo Teen 2, e poder contar com todo apoio e carinho de toda população Itabaianense e de todo o meu estado de Sergipe.

Foto assessoria

Por Sérgio Teles