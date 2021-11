Ministro da Educação cumpre agenda em SE e visita instalações da Unit e Centro Médico Decós

Além de audiência com o governador do Estado, Milton Ribeiro também será recebido nesta sexta, 26, pelo fundador do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, visita Sergipe nesta quinta-feira, 25, para cumprir agendas oficiais até o dia 28. No cronograma de compromissos, o representante do Governo Federal e sua comitiva, composta também pelo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, irão visitar, na sexta, dia 26, as instalações da Universidade Tiradentes (única instituição de Ensino Superior privada do Estado que faz parte da agenda do Ministro) e do Centro Médico Decós.

A apresentação da estrutura física do campus universitário às autoridades nacionais da Educação ocorrerá por volta das 11h e será feita pelo fundador do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa, além da vice-reitora da Unit Sergipe, professora Amélia Cerqueira Uchôa.

Às 12h, o ministro e sua comitiva irão conhecer as instalações do Centro Médico Decós.

Agenda

Entre os compromissos oficiais do ministro da Educação ao Estado de Sergipe, está a visita ao Sesc, audiência com o governador do Estado, Belivaldo Chagas, e reunião com os prefeitos de Sergipe.

O quê?

Visita do ministro da Educação às instalações da Unit e Centro Médico Decós

Visita às instalações da Unit

Participantes:

– Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro;

– Reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça;

– Vice-reitora da Unit, Amélia Cerqueira Uchôa;

– Deputado Federal, Laércio Oliveira (PP);

– Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte;

– Demais autoridades e staff MEC.

Visita ao Centro Médico Decós

Participantes:

– Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro;

– Reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça;

– Vice-reitora da Unit, Amélia Cerqueira Uchôa;

– Deputado Federal, Laércio Oliveira (PP)

– Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte;

– Diretores-Presidentes Décos, Jouberto Uchôa Júnior e Dionísio Cerqueira Uchôa;

– Diretora do Centro Médico Décos, Cristina Quadrat;

– demais autoridades e staff MEC.

Quando?

Dia 26 de novembro, às 11h, no campus da Unit Farolândia

Asscom / Grupo Tiradenteslém de audiência com o governador do Estado, Milton Ribeiro também será recebido nesta sexta, 26, pelo fundador do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, visita Sergipe nesta quinta-feira, 25, para cumprir agendas oficiais até o dia 28. No cronograma de compromissos, o representante do Governo Federal e sua comitiva, composta também pelo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte, irão visitar, na sexta, dia 26, as instalações da Universidade Tiradentes (única instituição de Ensino Superior privada do Estado que faz parte da agenda do Ministro) e do Centro Médico Decós.

A apresentação da estrutura física do campus universitário às autoridades nacionais da Educação ocorrerá por volta das 11h e será feita pelo fundador do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa, além da vice-reitora da Unit Sergipe, professora Amélia Cerqueira Uchôa.

Às 12h, o ministro e sua comitiva irão conhecer as instalações do Centro Médico Decós.

Agenda

Entre os compromissos oficiais do ministro da Educação ao Estado de Sergipe, está a visita ao Sesc, audiência com o governador do Estado, Belivaldo Chagas, e reunião com os prefeitos de Sergipe.

O quê?

Visita do ministro da Educação às instalações da Unit e Centro Médico Decós

Visita às instalações da Unit

Participantes:

– Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro;

– Reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça;

– Vice-reitora da Unit, Amélia Cerqueira Uchôa;

– Deputado Federal, Laércio Oliveira (PP);

– Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte;

– Demais autoridades e staff MEC.

Visita ao Centro Médico Decós

Participantes:

– Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro;

– Reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça;

– Vice-reitora da Unit, Amélia Cerqueira Uchôa;

– Deputado Federal, Laércio Oliveira (PP)

– Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte;

– Diretores-Presidentes Décos, Jouberto Uchôa Júnior e Dionísio Cerqueira Uchôa;

– Diretora do Centro Médico Décos, Cristina Quadrat;

– demais autoridades e staff MEC.

Quando?

Dia 26 de novembro, às 11h, no campus da Unit Farolândia

Asscom / Grupo Tiradentes