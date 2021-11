Nossa Senhora do Socorro recebe representantes de empresas de carcinicultura

Após a participação na XVII Feira Nacional do Camarão (FENACAM), que aconteceu na cidade de Natal, Nossa Senhora do Socorro recebeu a visita de representantes de empresas do ramo da Carcinicultura. Socorro foi destaque na Feira como um dos maiores produtores de camarão do Estado de Sergipe.

Ricardo Sampaio, representante da AquaSul do Rio Grande do Norte, e Sidney Sales, representante da Mundo Acqua de Sergipe, foram recebidos pelo secretário de Agricultura, David Lopes. Durante o encontro, foram discutidos a venda de insumos, nutrição e o benefício do camarão.

Além da reunião, os representantes, acompanhados pela equipe de Engenharia de Pesca da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Pesca (SMAP), fizeram uma visita técnica a alguns viveiros de camarão do município. De acordo com o secretário de Agricultura, David Lopes, essa visita trará novas parcerias para os produtores de camarão socorrenses. “Essa é uma forma de fortalecer a carcinicultura de Socorro, de abrir novos horizontes, e viabilizar o aumento da qualidade e da produção de camarão na nossa cidade”, explicou.

Fonte e foto assessoria