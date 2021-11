PODEMOS de Sergipe quer mandato para suplente que irá a júri por tentativa de homicídio

Carlos dos Santos Silva, conhecido como Carlão Vigilante, é acusado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público pela tentativa de homicídio contra Eronildes Teles Neto e as informações são de que ele irá a júri popular no dia 30 de março de 2022.

Entenda o caso

Em 2018 Carlão Vigilante foi candidato a deputado estadual pelo PODEMOS, quando recebeu 387 votos.

Em Sergipe, o partido é dirigido pela delegada Danielle Garcia, que ingressou na Justiça Eleitoral para que Carlão, assuma no lugar da deputada estadual Gracinha Garcez, hoje filiada ao PSD.

Se ele for simplesmente expulso, ainda poderá assumir o mandato de deputado estadual caso a Justiça Eleitoral decida a favor do PODEMOS, uma vez que expulsão não se caracteriza infidelidade partidária. A desistência impede que a Assembleia tenha, pela primeira vez, um parlamentar submetido a um júri popular.

Tentativa de homicídio

O caso ocorreu em 22 de março de 2017, no loteamento Marivan, bairro Santa Maria, Aracaju. Conforme relatos da vítima, do pai e da madrasta, quando Eronildes estava na porta de casa, um indivíduo não identificado atirou contra ele, sendo que Carlão ficou em uma moto na esquina esperando pelo atirador.

Os tiros atingiram a perna da vítima, sendo que as testemunhas relataram que Carlão retornou à casa e disse que estaria ali para matar Eronildes, pois ele havia “mexido com minha mulher”.

Eronildes sofre de transtornos mentais e, segundo o pai em depoimento à polícia, “é uma pessoa psicologicamente perturbada e não consegue, por vezes, separar o certo do errado”. Carlão chegou a ficar preso temporariamente, mas sempre negou a autoria da tentativa de homicídio. Mas a partir da conclusão do inquérito policial e da denúncia do Ministério Público, que foi acatada pela Justiça, o júri popular foi marcado para o dia 30 de março de 2022.

Com informações de NE Noticias