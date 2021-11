Polícia Civil prende penúltimo envolvido em crimes entre grupos rivais em Carmópolis

De acordo com informações policiais, a prisão do suspeito aconteceu devido a uma denúncia de agressão física feita pela companheira dele. No momento em que foram acionados, os policiais civis verificaram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto.

Os agentes conseguiram prendê-lo em flagrante na casa da avó, na qual estava escondido, se preparando para deixar o local. Após o flagrante, o suspeito teve seu mandado de prisão cumprido e foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Essa foi a penúltima prisão de integrantes de um dois dois grupos criminosos que atuavam em Carmópolis.

A Polícia Civil solicita que informações sobre Jose Luciano Rodrigues da Silva, conhecido como “Gabiru”, apontado como último integrante de um dos grupos, devem ser compartilhadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.