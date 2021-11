Prefeitura de São Cristóvão promove Festival de Cultura Afro neste sábado 

Com o intuito de enfatizar a luta contra a intolerância racial e incitar o debate sobre a importância do respeito à diversidade, a prefeitura de São Cristóvão, através da Coordenação de Igualdade Racial, da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), promove o Festival de Cultura Afro com ampla programação alusiva ao Mês da Consciência Negra. A iniciativa, que acontece no próximo sábado (27), contará com palestras, apresentações artísticas, exibição de filmes, rodas de conversa, entre outras atividades.

Segundo a coordenadora de projetos da Fumctur, Sandra Sena, “o evento conta com o empenho de diversas secretarias, no intuito de trabalhar as políticas públicas necessárias para o combate às desigualdades raciais, um trabalho que já vem sendo implantado ao longo da gestão, para que o município seja uma referência para além do combate ao racismo estrutural, mas também institucional”, enfatiza.

A programação do Festival terá início às 15h, com cortejo saindo da Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos, seguindo para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, (apresentação da roda de xirê e lavagem das escadarias da igreja) e finalizando na Praça São Francisco.

Já na Praça São Francisco, o prefeito Marcos assinará a carta de intenção para criação do Dia Municipal de Luta e Combate ao Racismo. Em seguida, acontece a apresentação do levantamento dos dados sobre o mapeamento dos terreiros (Prefeitura e IPHAN), apresentação de capoeira, apresentação musical Afoxé di Preto e do grupo de dança Xirêmoba. A programação também contará com a Feira de Afro Empreendedores.

Além destas ações do dia 27, também foram realizadas contações de histórias nas escolas, e através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast), a prefeitura também está promovendo a campanha “21 dias de ativismo”.

Fonte assessoria