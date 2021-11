Presidente eleito da OAB de Sergipe destaca desafios futuros em almoço na SOMESE 

A convite da Sociedade Médica de Sergipe, o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Danniel Costa, esteve participando nesta quinta-feira (25), do almoço semanal promovido todas as quintas pela entidade. “Fiquei muito grato pela oportunidade de expor os principais desafios da nossa futura gestão”, ressaltou Costa.

Ao lado da vice-presidente eleita Letícia Mothé e de colegas advogados e advogadas, ele destacou que entre os maiores desafios está o de retornar o protagonismo da OAB, reaproximando-a da sociedade. “E a saúde é uma pauta prioritária, porque esse é um serviço que precisa chegar, principalmente, nas camadas mais pobres da população”, frisou.

“Coloquei a futura gestão da OAB, bem como a Comissão de Direito Médico e Saúde, à disposição das pautas voltadas à saúde, sempre com o propósito de manter uma relação respeitosa com as entidades médicas, buscando o bem comum da sociedade”, completou.

Por Ascom/Danniel Costa