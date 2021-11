Reunião Nacional de Prefeitos movimenta trade turístico

Aracaju está movimenta nesta semana, com a presença de gestores municipais de todo o país que participam da 81ª Reunião da Frente Nacional de Prefeitos, nesta quinta e sexta-feira, dias 25 e 26, no Vidam Hotel. A reunião acontece em um momento de retomada das atividades presenciais na capital, impulsionando a cadeia do turismo e fortalecendo a divulgação das ações para o verão.

O prefeito Edvaldo Nogueira, que é presidente da FNP, comenta que é uma honra ser o anfitrião, recebendo os prefeitos para esse encontro em Aracaju. “Além da alegria de poder retomar as reuniões presenciais após meses tão difíceis de pandemia, teremos a satisfação de receber os amigos prefeitos na nossa capital, podendo apresentar com muito orgulho as belezas e potencialidades de Aracaju”, expressa.

Jorge Fraga, secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, destaca que a reunião da FNP tem um importante impacto para o trade turístico local. “Os prefeitos e representantes dos municípios vêm a Aracaju participar dessa importante reunião, mas eles também terão a oportunidade conhecer a cidade, isso faz com que a capital seja colocada na vitrine nacional”, considera.

O secretário ressalta que um evento desse porte movimenta toda a cadeia produtiva do turismo, com a ocupação dos hotéis, consumo nos bares e restaurantes, e outras atividades correlatas. “O turismo é uma importante atividade que reúne o lazer com a movimentação econômica, o que é muito benéfico para todos”, ressalta Jorge Fraga.

Para José Wilson dos Santos, proprietário do Vidam Hotel, eventos de grande porte, como a Reunião Geral da FNP, são muito importantes para o setor hoteleiro e para toda a cadeia do turismo. “É um momento de muito privilégio poder sediar um encontro para debater os problemas do país em nossa capital, tendo o prefeito Edvaldo Nogueira como anfitrião e como presidente da FNP”, expressa.

José Wilson salienta que apesar de a reunião ter um caráter formal, a visita a Aracaju é uma oportunidade para que os prefeitos e os representantes de suas equipes conheçam a capital sergipana. “Esses prefeitos de todo o Brasil conhecerão nossa estrutura, o clima, os potenciais econômicos, levando para suas cidades de origem uma impressão boa sobre Aracaju e sobre o Nordeste”, relata.

Divulgação

Durante os dois dias de evento, a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) estará com um estande montado no Vidam Hotel, com material de divulgação turística para oferecer aos prefeitos e suas comitivas.

“Nós temos belas praias, rios, nossas Orlas, uma rica culinária, museus e cultura para apresentar para os turistas. Nesses dias de evento, os prefeitos e suas equipes poderão observar como Aracaju está preparada para receber os visitantes. É uma cidade organizada, limpa, com equipamentos turísticos bem organizados”, enfatiza o secretário.

Fonte e foto assessoria