Samuel propõe plebiscito para mudança do nome da Barra para Governador João Alves

Foi em homenagem ao aniversário do ex-governador João Alves Filho, que o deputado estadual Capitão Samuel deu entrada em um Projeto de Lei, que propõe a mudança do nome do município de Barra dos Coqueiros, para que passe a ser chamado de ‘Cidade Governador João Alves’. Ele solicitou um plebiscito para que os moradores da cidade possam opinar sobre a propositura.

Segundo o Capitão Samuel, esta é uma forma de eternizar e homenagear o nome do maior governador que Sergipe já teve. “Dr. João Alves deixou um grande legado para todos os sergipanos, especialmente para os moradores da Barra dos Coqueiros. Quando ninguém acreditava, ele foi lá e construiu a ponte Aracaju-Barra. Grandes políticos sergipanos diziam que se ele fizesse a ponte, atravessariam o rio a nado. Mesmo com todas as dificuldades, por não ser aliado do governo Federal da época, ele usou recursos próprios do estado e conseguiu construir a ponte que transformou a Barra em uma cidade promissora”, ressalta.

João Alves escreveu o seu nome na história do estado de Sergipe e, por muitos, ficou conhecido pelas suas obras. Qualquer sergipano identifica o ‘João Chapéu de Couro’, o ‘João da água’, o João do Povo’ e o ‘Negão’ que carimbou o seu nome nos corações do nosso povo.