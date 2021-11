Shoppings Jardins e RioMar Aracaju abrem mais cedo na sexta-feira

Empreendimentos funcionam com horário diferenciado no final de semana, em virtude da Happy Friday

Como já é tradição no Brasil, a última sexta-feira de novembro é marcada por grandes promoções no comércio varejista. E para maior comodidade do consumidor sergipano, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju abrirão mais cedo no dia 26 de novembro e irão operar em horário diferenciado no final de semana.

Na sexta-feira, 26 de novembro, as grandes lojas dos shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionarão das 8h às 22h; demais lojas e quiosques das 9h às 22h; operações de alimentação e lazer, das 10h às 22h. Lojas Americanas, Le Biscuit, Casas Bahia e Magazine Luiza abrirão às 6h.

No sábado, 27, os empreendimentos irão operar das 10h às 22h. Lojas Americanas, Le Biscuit, Casas Bahia e Magazine Luiza do Shopping Jardins abrirão às 8h.

No domingo, 28, as praças de alimentação, restaurantes e lazer abrirão das 12h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. Lojas Americanas, Le Biscuit, Casas Bahia e Magazine Luiza do Shopping Jardins abrirão às 10h.

Batizada este ano de Happy Friday, a temporada de liquidação nos shoppings Jardins e RioMar contempla diversos segmentos, como moda e acessórios, eletroeletrônicos, decoração e utilidades para o lar, beleza e perfumaria, telefonia e serviços, e os descontos chegam a 70%. A campanha acontece até o domingo (28) nas lojas físicas e online, estendendo-se até a segunda-feira (29) nas plataformas online e algumas lojas físicas de eletroeletrônico e tecnologia, abraçando a Cyber Monday – data que vem ganhando cada vez mais força no Brasil.

COMPRE E GANHE

Nos dias 26 e 27 de novembro, quem realizar compras por meio das plataformas dos dois shoppings vai ganhar presentes. No Shopping Jardins Online, os pedidos acima de R$200 da curadoria ‘Happy Friday 2021’ dão direito a um par de brincos Swarovski (limitado a 1 par por CPF). Já no RioMar Aracaju Online, durante o período da Happy Friday, o cliente que efetuar pedidos acima de R$ 40 ganha um Pop It de presente (limitado a 1 brinquedo por pedido acima de 40 reais).

Foto Divulgação

da assessoria