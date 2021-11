Vem ai o troca-troca de partidos

Por Adiberto de Souza *

Embora tenha sido desmentida, a informação de que o PSB teria oferecido ficha de filiação ao ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), serve para lembrar que muitos políticos trocarão de endereço partidário antes de a próxima campanha eleitoral começar pra valer. Diante disso, é muito cedo fazer projeções antes que os times estejam escalados para o confronto de 2022. Pela lei, seis meses antes do pleito, quem estiver insatisfeito em sua sigla poderá recorrer à janela partidária para pular a cerca, sem risco de perder o mandato. Nessa movimentação, também há os que pretendem se apropriar de legendas bem organizadas e endinheiradas. O comando dos chamados “nanicos” também desperta interesse, principalmente de quem projeta ganhar algum dinheiro transformando-os em legendas de aluguel, tal qual bodegas de secos e molhados. Portanto, até a abertura da janela partidária, em março do próximo ano, assistiremos muito empurra-empurra, golpes baixos e decepções, pois quem é fraco não sobrevive nesse jogo, muitas vezes desleal, da política partidária. Home vôte!

Cabo valentão

O presidente do PROS em Sergipe, ex-vereador cabo Amintas, esbanjou valentia ao ser entrevistado numa rádio de Aracaju. Depois de chamar o senador Alessandro Vieira (Cidadania) de frouxo, o dito cujo se disse arrependido por não ter “quebrado a cara” de um vereador na legislatura passada. Sem dizer o nome do desafeto, o valentão prometeu espancá-lo caso o encontro nas ruas da capital. Achando pouco, Amintas também afirmou que tem muitos bandidos e vagabundos na Câmara de Aracaju. Misericórdia!

Vão às urnas

Os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe vão às urnas, nesta quinta-feira, para eleger a nova Mesa Diretora da Casa. Susana Azevedo está disputando a presidência, mas em sendo respeitado o chamado “rodízio de cargos”, o conselheiro Flávio Conceição será eleito para comandar o TCE pelos próximos dois anos. O fidalgo tem mais tempo na Casa do que Susana. Afastado da função, após suspeita de envolvimento com um grupo que fraudava licitações de obras públicas, Flávio recorreu à Justiça e retornou ao TCE em 2019, 12 anos depois. A eleição da Mesa Diretora acontece logo após a sessão plenária de hoje. Aguardemos, portanto!

Transmissão ao vivo

Pela primeira vez, a Diretoria de Comunicação da Assembleia de Sergipe está fazendo a cobertura em tempo real da 24ª Conferência Nacional da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Aberto ontem, em Campo Grande (MS), o evento prossegue até amanhã, com a participação de deputados estaduais de todo o país. A transmissão da Conferência está sendo feita pelas TV Alese e Agência de Notícias da Assembleia. Supimpa!

Visita verde oliva

O governador Belivaldo Chagas (PSD) recebeu a visita de uma delegação verde oliva, liderada pelo novo comandante Militar do Nordeste, general de Exército Richard Fernandez Nunes. Tendo assumido o posto em setembro último, o general chefia quatro comandos militares e duas unidades do Exército, incluindo a 6ª Região Militar, que engloba Sergipe e Bahia. Também participaram da visita, o comandante da 6ª Região Militar, general de divisão Marcelo Arantes Guedon e o comandante do 28 Batalhão de Caçadores, coronel Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti. Belivaldo desejou boa sorte ao general Richard. Ah, bom!

Vítimas desconfiadas

Dois em cada 10 vítimas de crimes e ofensas, como agressões, discriminação e furtos, procuraram a Polícia para registrar a ocorrência. Pesquisa do Ministério da Justiça revela que aproximadamente 80% dos entrevistados confiam pouco ou não confiam nas Polícias Militar e Civil. Segundo o estudo, os casos em que as vítimas procuram menos a Polícia são discriminação (2,1%), ofensa sexual (7,5%), fraudes (11,6%) e agressões (17,2%). Danôsse!

Competência reconhecida

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça declarou a competência da 1ª Vara Federal de Sergipe para processar e julgar as ações civis públicas sobre o derramamento de óleo no mar do Nordeste. O grave acidente, ainda com autoria desconhecida, ocorreu em 2019 e atingiu várias praias da região, inclusive as de Sergipe. Movida pelo Ministério Público Federal, a ação objetiva forçar a União e o Ibama a realizarem ações de contenção e de recolhimento do material poluente, com foco na proteção de áreas sensíveis. Crendeuspai!

Evento político

Será aberta, hoje, em Aracaju a 81ª Reunião da Frente Nacional de Prefeitos, entidade presidida pelo gestor aracajuano Evaldo Nogueira (PDT). Por conta deste evento, desde ontem chegam à capital prefeitos e assessores vindos de todos os estados brasileiros. Convidados pelo pedetista, os prefeitos sergipanos também devem participar da Conferência, que acontecerá até amanhã, no Vidam Hotel, na Orla de Atalaia. Segundo Edvaldo, o evento vai lhe permitir apresentar aos colegas as belezas e potencialidades de Aracaju. Marminino!

Conversa fiada

E o ex-senador Antônio Carlos Valadares, manda chuva do PSB sergipano, negou que tenha oferecido o comando do partido ao ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Segundo Vavá, “nem o PSB lhe ofereceu a presidência, nem Valmir nunca fez essa exigência”. Esse boato correu o estado depois que o ex-gestor desfilou pelas ruas de Itabaiana ao lado de Valadares e do pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT). Aff Maria!

Missa por Reinaldo

A família do ex-deputado estadual Reinaldo Moura está convidando para a Missa de 15º Dia em sufrágio da alma do ex-parlamentar e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe. O radialista e jornalista Reinaldo Moura morreu em Aracaju, aos 77 anos, após ter se submetido a uma cirurgia cardíaca de urgência. O ato religioso desta quinta-feira acontecerá às 18h30, na Paróquia Senhor do Bonfim, em Salgado, município da região centro-sul de Sergipe. Prestigie!

Mulheres reunidas

Acontece hoje em Aracaju, o Encontro Estadual de Lideranças do Mulher Democratas de Sergipe. Será no período da manhã, no Hotel do Sesc, localizado na Orla de Atalaia. Segundo a direção do partido, o evento faz parte das estratégias do Mulher Democratas para incentivar o protagonismo feminino na política partidária. Presidente de honra do DEM, a senadora Maria do Carmo Alves será uma das palestrantes do encontro. Então tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Cruzada, em 13 de janeiro de 1952.

* É editor do Portal Destaquenotícias