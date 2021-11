Verão Folia terá Jorge e Mateus de volta à Aracaju no dia 7 de dezembro

A dupla sertaneja mais querida do Brasil desembarca em Aracaju no dia 7 de dezembro para o Verão Forró, Sertanejo, Arrocha e Folia. Jorge e Mateus, Nattan e Rafinha Big Love serão as atrações do evento que vai abrir o calendário do verão em Sergipe e será realizado na Arena Mambo, na Rodovia José Sarney, após a AABB, a partir das 21 horas.

Com uma mistura de ritmos, além do sertanejo de Jorge e Mateus e do cantor goiano Pedro Libe, o cantor Nattan se apresentará pela primeira vez em Aracaju com o melhor forró da atualidade e o sergipano Rafinha Big Love, que está estourado como sensação do arrocha. O Verão Folia é o primeiro evento da Folia Entretenimento e terá uma super estrutura com cenografia e decoração, além de seguir todos os protocolos sanitários exigidos.

Os ingressos já estão no 2º lote e estão à venda nas unidades do supermercado Massimo (Farolândia e Hermes Fontes) e pelo site www.bilheteriadigital.com.br. Os valores da meia-entrada são de R$ 125 na área ouro e R$ 230 na área diamante, além da inteira solidária na área ouro por R$ 135 com a doação de 2 kgs de alimentos não perecíveis e na área diamante por R$ 240 também com a doação de 2 kgs de alimentos não perecíveis.

Foto assessoria

Por Felipe Martis