Vice-Presidente do TRT20 encerra Correição Ordinária do CEJUSC

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, encerrou nesta terça-feira, 23/11, a Correição Ordinária no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (CEJUSC).

Na ocasião, a Vice-Presidente do TRT20 agradeceu a todos que estavam presentes, inclusive à equipe do Cejusc pelo trabalho realizado. “Percebemos como os servidores, ao chegar no trabalho, se encontram, se dedicam e se identificam com o serviço prestado pelo TRT20 através do Cejusc, que possui um trabalho relevantíssimo”, afirmou.

Participaram do encerramento da correição: a Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, Vice-Presidente do TRT20; a Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo; o Juiz Coordenador do CEJUSC, Antonio Francisco de Andrade; a Secretária da Corregedoria, Deborah Puig Cardoso; a Servidora do CEJUSC, Ádia Valéria P. Bramont; o Representante da OAB/SE, Clodoaldo Andrade Júnior; a Presidente da ASSAT, Lilian Jordeline Ferreira de Melo e servidores da Secretaria da Corregedoria e do CEJUSC.

Dados estatísticos

Na correição, foram apresentados dados estatísticos do movimento processual no CEJUSC, no 1º e 2° graus, nos anos de 2020 e 2021.

Movimentação Processual no ano de 2020 – 1º e 2º Graus

1º Grau:

– 2.164 processos recebidos;

– 2.811 audiências realizadas;

– 601 Conciliações de Conhecimento;

– 89 Conciliações de Execução.

2º Grau:

– 412 processos recebidos;

– 227 audiências realizadas;

– 0 Conciliações de Conhecimento;

– 60 Conciliações de Execução.

Movimentação Processual no ano de 2021 até 31/10 – 1º e 2º Graus

1º Grau:

– 2.540 processos recebidos;

– 3.086 audiências realizadas;

– 653 Conciliações de Conhecimento;

– 165 Conciliações de Execução.

2º Grau:

– 144 processos recebidos;

– 175 audiências realizadas;

– 59 Conciliações de Execução.

Conciliações/Solucionados

Foram solucionados, em 1º grau, 766 processos em 2020 e 869 em 2021, até o dia 31/10. No 2º grau, foram solucionados 60 processos em 2020 e 60 em 2021, de janeiro a outubro.

Pontos fortes

Gestão permanente do Magistrado Coordenador em sintonia com os(as) Magistrados(as) Substitutos(as) e os(as) servidores(as), com grande comprometimento de todos;

Atuação constante dos(as) Desembargadores(as);

Formação e qualificação de magistrados(as) e servidores(as);

Infraestrutura física e tecnológica, com ótimas ferramentas de gestão processual e administrativa;

Planejamento Estratégico Participativo;

Plano de Gestão da Unidade em 2020;

Teletrabalho.

Boas práticas

Uso do contato telefônico com a parte ausente, buscando uma tentativa de acordo e para deixá-la ciente da data e horário da próxima audiência, com encaminhamento de cópia da Ata e do processo para o whatsapp ou e-mail informado pela parte contatada;

Parceria com CEMA, disponibilizando pauta para os Oficiais de Justiça designarem audiências quando da citação;

Parceria com as Varas do Trabalho, estimulando o envio de processos ao CEJUSC, principalmente nas semanas de conciliação em execução.

Ascom/TRT20