Zezinho Sobral estimula doação de sangue para fortalecer a rede de saúde

No Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue celebrado nesta quinta-feira, 25, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) usou as redes sociais para alertar sobre a necessidade de fortalecer o estoque de sangue no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), que abastece a demanda transfusional da rede pública de saúde. “O simples ato de doar sangue colabora para salvar vidas diariamente. Este é um exemplo verdadeiro de fraternidade e amor universal”, destacou.

Zezinho Sobral considera a doação um sacerdócio e parabeniza os grupos fidelizados que colaboram com frequência para manutenção do estoque. “É doar de si para cuidar da vida de outras pessoas. São muitos sergipanos que, por vários anos, mantém a frequência e mobilizam grupos. O Hemose desenvolve um grande trabalho para atrair novos doadores. É fundamental que os doadores fidelizados continuem colaborando com o serviço para garantir o fluxo de abastecimento desse item vital e que salva muitos irmãos que estão na rede pública”, enfatizou o deputado Zezinho Sobral.

De acordo com dados do Hemocentro, todos os grupos sanguíneos (O, A, B, AB Positivo e Negativo) são necessários. Todo o sangue doado é separado em diferentes componentes como: Hemácias, Plaquetas e Plasma, podendo beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos aos hospitais para atender casos de emergência e pacientes internados.

Os doadores devem ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 Kg, apresentar documento com foto, válido em todo o território nacional, não doar sangue em jejum, fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, não ingerir bebida alcoólicas nas 12 horas anteriores, evitar fumar por pelo menos 2 horas antes da doação e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação.

Todas as informações sobre agendamentos podem ser obtidas pelos telefones (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Ascom Deputado Estadual Zezinho Sobral