Ademi Sergipe inaugura a VI Feira de Imóveis

Nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, a Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe inaugurou a sexta edição da Feira de Imóveis Ademi/SE. O evento, que continua até o próximo domingo, dia 28, sempre das 10h às 22h, está acontecendo no novo Centro de Convenções de Sergipe (CCS), que passou por uma profunda reformulação. Após a cerimônia de abertura, os portões do pavilhão de eventos foi aberto ao público, que tem milhares de opções em imóveis à disposição com excelentes condições de pagamento.

Entre as autoridades presentes, estava Ismael Boaventura Neto, superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal em Sergipe, agente financeiro exclusivo da Feira de Imóveis Ademi/SE. Ele foi acompanhado de Maria Aparecida Zuber, superintendente executiva de Habitação, e Henrique Faria, gerente de Clientes e Negócios da Vice-presidência de Atacado. Também participaram Ubirajara Rabelo, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Sergipe (Sinduscon/SE), e Geraldo Maia, superintendente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci/SE), representando Sérgio Sobral, presidente da entidade.

Paulo Nunes, presidente da Ademi/SE, saudou todas as autoridades e, em seu discurso, destacou que, após a interrupção imposta pela pandemia de Covid-19, o mercado imobiliário em Sergipe vive um momento de retomada. “Hoje é um dia muito especial. Um dia de representatividade, pois, de maneira oficial, simboliza um recomeço para o segmento de imóveis em Sergipe. É, acima de tudo, um dia de esperança que aponta com otimismo para o reaquecimento da indústria imobiliária do Estado no futuro pós-pandemia”, disse Paulo.

Vale destacar, aliás, que os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus estão sendo tomados, atendendo, assim, a todas as exigências da Vigilância Sanitária para a realização da Feira. Para tanto, está sendo disponibilizado álcool em gel para a higienização das mãos, além de ser mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras. E mais: está sendo feita a aferição da temperatura de todas as pessoas que entram no pavilhão de eventos após a apresentação do cartão de vacinação – físico ou digital –, comprovando o recebimento da 1ª e da 2ª doses ou da dose única do imunizante, ou teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência do evento.

A VI Feira de Imóveis Ademi/SE oferece cerca de 3 mil imóveis: desde os que estão inseridos no Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal, aos de médio e alto padrão nas mais diversas localidades do Estado, com preços acessíveis e com ótimas facilidades para a compra. Para tanto, os clientes contam com os excelentes produtos das construtoras AC Engenharia, GL Construtora, Impacto, Jotanunes, Primasa Camel e União, a serem comercializados pelos corretores das imobiliárias Abrigo, Alcance, AM Imóveis, Barros e Nobre, Cohab Premium, Century, Easy, JLC, Life, Morar Bem, Privillege e Vitrine.

Retomada

Ismael Boaventura Neto, superintendente de Rede da Caixa, ressaltou o fato de o banco estatal ser a maior rede de varejo de habitação do País. Salientou, ainda, a importância da construção civil para o dinamismo da economia em nível nacional, destacando a indústria sergipana. “Quero cumprimentar todas as empresas aqui presentes nesta Feira, construtoras e imobiliárias. Vejo como todas estão empenhadas em realizar o sonho da casa própria para os sergipanos. Que essa retomada seja um prenúncio de um grande reaquecimento do mercado”, almejou.

Geraldo Maia, superintendente do Creci/SE, também fez coro ao gestor da Caixa. Na opinião dele, a Ademi/SE, de fato, tem demonstrado uma retomada do mercado imobiliário através da realização da sexta edição da Feira. “Essa retomada é muito importante para as empresas e profissionais do segmento imobiliário. E o Creci/SE está aqui para defender a corretagem de imóveis. Como em outras edições, estaremos aqui para fiscalizar e evitar a presença de contraventores, defendendo, assim, os profissionais e a sociedade”, afirmou Geraldo Maia.

Paulo Nunes destaca, ainda, que a concretização da VI Feira de Imóveis Ademi/SE é um incremento que fomenta o desenvolvimento da economia no Estado. Isso porque, ao estimular a indústria imobiliária, contribui para a geração de milhares de empregos e de renda. E, neste momento de tantas dificuldades impostas pela pandemia, na visão dele, o que o País mais precisa, hoje, é de empregos.

Por tudo isso, o presidente da Ademi/SE avalia que o Centro de Convenções de Sergipe, onde está ocorrendo a Feira, é o ambiente ideal para os clientes fazerem um investimento seguro através da aquisição de imóveis. Especialmente porque as empresas participantes vão oferecer excelentes oportunidades de negócios com boas vantagens para a compra, como descontos, promoções e facilidades de pagamento. “Nesses quatro dias de evento, afirmo que faremos nossa parte com dedicação e excelência no atendimento aos clientes para estimular o mercado e desenvolver a economia. E asseguro: estaremos empenhados não apenas em fazer bons negócios, mas, principalmente, em realizar o sonho de bem morar para todos os nossos clientes”, declarou.

Foto: Laudicéia Fernandes

Por Laudicéia Fernandes

Ascom Ademi/SE