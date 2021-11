Senador Alessandro Vieira entrega maquinários para os municípios sergipanos

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) fez a entrega de equipamentos essenciais para municípios sergipanos, na manhã desta sexta-feira (26), na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju. Ao todo foram entregues R$ 1.199.000,00 em maquinário para as cidades Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores e Carira. A breve solenidade de entrega foi acompanhada por prefeitos e lideranças municipais, recepcionados pelo superintendente regional da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves Filho.

“A nossa obrigação é ajudar os municípios. É através dos municípios que nós conseguimos atender diretamente a população sergipana, que tanto precisa de atenção e assistência. Nosso mandato é aberto e está à disposição para auxiliar os gestores na resolução das dificuldades que enfrentam no dia a dia. Agradeço também a parceria da Codevasf, que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da vida dos sergipanos’, destaca Alessandro Vieira.

Atendendo pleito do vereador Josymario de Carlito, levado ao senador pela deputada Kitty Lima, o município de Carira recebeu um ônibus completo no valor de R$ 389.000,00, que irá auxiliar no transporte de estudantes universitários e de cursos profissionalizantes. “Esse ônibus é de suma importância para o nosso município e vai ajudar no desenvolvimento da nossa população, porque as pessoas crescendo, o munícipio cresce junto. Só tenho que agradecer ao senador Alessandro por estar nos ajudando a melhorar a qualidade de vida dos nossos carirenses”, retribui Diogo Machado, prefeito de Carira.

Para melhorar a infraestrutura da cidade Tobias Barreto, o senador Alessandro Vieira destinou uma motoniveladora para terraplanagem e melhoria das estradas vicinais do município, no valor de R$ 470.000,00. “A cidade de Tobias Barreto está recebendo de emenda do senador Alessandro uma máquina Patrol, equipamento que vai servir a toda população rural. Recebemos o equipamento hoje e na próxima semana ele já estará na rua trabalhando. Gratidão ao senador Alessandro, pelo cuidado com o povo tobiense”, reforça Dilson de Agripino, prefeito de Tobias Barreto.

O município de Nossa Senhora das Dores recebeu um caminhão basculante de R$ 340.000,00, que vai auxiliar na manutenção e limpeza das estradas da cidade. “Essa caçamba chega em ótimo momento para atender a população de Dores. O senador Alessandro é um importante parceiro da nossa cidade, e eu agradeço a atenção dele às demandas do povo de Dores”, reconhece o prefeito Luiz Mário.

