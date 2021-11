Alunos de três escolas são finalistas  do Programa Pense Grande

A equipe vencedora será revelada em evento online no dia 2 de dezembro

Alunos de três escolas estaduais são finalistas do Demoday Sergipe, que é a celebração final da jornada de empreendedorismo do Programa Pense Grande, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). Os estudantes são das seguintes unidades de ensino: Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça, em Indiaroba; Escola Estadual Nossa Senhora Santana, em Pacatuba; e Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, em Nossa Senhora do Socorro. A próxima fase será a divulgação do resultado final, no dia 2 de dezembro, às 9h, em transmissão no YouTube do Instituto Paramitas.

Os alunos da Escola Estadual Nossa Senhora Santana são finalistas com o projeto “Recanto das Artes”. Do Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça os jovens estão na final com três projetos: “Ação PET”, “Meliponicultura” e “Mar Banhos Dog”. Já os representantes do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek concorrem na grande final com o projeto “Retail Box”. O Demoday é o momento em que o grupos de jovens irão expor, por meio de uma apresentação de cinco minutos, o projeto ou negócio desenvolvido para uma banca de avaliação, que analisa as propostas com base em critérios pré-estabelecidos; reproduzindo a experiência de apresentação de empreendimentos para potenciais investidores.

Orientando os alunos Eduardo Santos Silva, Josivânio dos Santos e Anderson de Sá Santos, no projeto “Recanto das Artes”, a professora Jennyfer Alves Rocha falou da emoção de vencer mais uma etapa. “Chegamos à final com muita alegria no coração e muito emocionados porque para nós é uma grande conquista. Projetos como este que são desenvolvidos com a parceria da Seduc e empresas e institutos parceiros possibilitam o desenvolvimento e promovem a visibilidade de escolas, principalmente as interioranas, que convivem com muitos desafios, além de promover equidade e possibilidade aos estudantes de reconhecer sua cultura e valorizar as riquezas de sua comunidade. A cada etapa vencida levamos conosco muito conhecimento e a certeza de que valeu a pena. Assim, somos gratos por esta oportunidade e estamos abertos como escola a muitas outras. Se ganharmos? Não sabemos, mas acreditamos que a conquista está não só no resultado final, mas também no conhecimento construído no processo”, disse a professora Jennyfer Alves.

Para o “Recanto das Artes” foram criados meios digitais de divulgação dos produtos artesanais produzidos por produtores do povoado Santana dos Frades, em Pacatuba, além da construção de uma microempresa. O estudante Eduardo Santos Silva destacou a experiência que foi participar do projeto, sobretudo ser finalista do Demoday. “Quando soube do resultado quase não acreditei. Fiquei muito feliz. O projeto surgiu quando percebi que a Associação de Artesãos do meu povoado não tinha nenhum tipo de perspectiva empreendedora. E a partir daí criamos um site, um perfil do Instagram e uma logomarca para dar uma identidade visual ao trabalho desenvolvido pelos artesãos, apresentando estratégias para lucrar sem agredir o meio ambiente, entre outros pontos”, lembrou o jovem, mostrando-se confiante quanto ao resultado final do concurso.

A professora Milena Pinto da Silva, do Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça, também celebrou a etapa vencida. Juntamente com a professora Adriana Ferraz, ela orientou três projetos finalistas: “Ação PET”, “Meliponicultura” e “Mar Banhos Dog”. “Sem dúvida, não foi um processo fácil, porque, primeiramente, tivemos que demonstrar que todos têm seu potencial criativo. E, justamente, os projetos nasceram do desejo de cada um contribuir para um mundo melhor. Entendemos que a escola tem seu papel fundamental para a construção do projeto de vida dos discentes, logo esses resultados colaboram para que outros estudantes percebam que é possível sonhar e concretizar planos. Os alunos ficaram surpresos e felizes por serem finalistas e estão engajados em dar o seu melhor para alcançar o prêmio. No entanto, o que consideramos mais relevante foi a coragem de verbalizarem os seus projetos e aceitarem o desafio. É importante enfatizar que o Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça tem como seu objetivo principal formar cidadãos; e projetos como esse só fomentam esse ideal”, declarou.

Com o “Ação Pet”, que consiste na instalação de comedouros e bebedouros para animais de rua, a jovem Irlaris Elias Correia Santos destacou a importância do seu projeto. “É uma forma de diminuir a dor e sofrimento desses animais que estão nas ruas. No início foi difícil, mas conseguimos apoio e levarmos adiante nossa ideia”, disse. Outro estudante, Victor Eduardo, também falou sobre a iniciativa. “Nosso objetivo é reduzir a fome desses animais, a qual acarreta em doenças transmissíveis, como a sarna”.

As equipes do Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça são formadas pelos alunos Vitor Eduardo Fausto Cardoso, Wedja Raissa Felix dos Santos, Irlaris Elias Correia Santos, Anete Stephane Cardoso de Santana, Jamile Rodrigues de Nascimento, Vinicius Soares dos Santos, Maria Rita Nascimento dos Santos, Edileide dos Santos, Marcelle Vitória Cardosos Nascimento e Jadson da Conceição Souza.

Já a equipe finalista do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek é formada pela aluna Laysla Stephanie de Jesus Santos, com orientação da professora Morgana Catherine Leite Santos e Jaci dos Santos. “O Retail Box visa à utilização de materiais reciclados para baratear o custo das caixas de presente. Todos nós sabemos que as coisas estão bem mais difíceis, e em meio a essa pandemia muitas pessoas estão desempregadas, mas aquela vontade de presentear um familiar permanece: foi que pensei em ajudar as pessoas e me ajudar com esse projeto”, finalizou a aluna Laysla Stephanie.

Pense Grande

O Programa Pense Grande oferece oportunidades de desenvolvimento para os jovens nos temas de empreendedorismo social, tecnologias digitais e projeto de vida, alinhadas às competências estabelecidas para a educação básica pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e voltadas ao Ensino Médio, apoiando, desse modo, a implementação de políticas públicas de educação.

Assessoria de Comunicação da SEDUC