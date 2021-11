Banana-da-terra surge como cultivo viável na irrigação pública em Riachuelo

Perímetro irrigado não precisa bombear água, por isso não repassa tarifa aos irrigantes

Até hoje, era pouco provável encontrar plantios comerciais de banana-da-terra nos perímetros irrigados estaduais administrados pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Mas isso mudou quando Francisco de Araújo, agricultor no município de Riachuelo, em seu lote no Perímetro Irrigado Jacarecica II arriscou e teve êxito plantando e colhendo a variedade de banana para comer cozida, frita ou assada, e que faz parte da lista de alimentos saudáveis da maioria dos nutricionistas. Empreendedor, o irrigante vende frutas e hortaliças em uma banca no Mercado do bairro Augusto Franco, na capital, e passou a repassar a sua banana-da-terra aos clientes por um preço bem mais em conta e fresca, se comparado à época em que trazia a fruta da Bahia.

“Porque a banana da terra aqui, na nossa região, não tinha e vinha da Bahia, de fora, muito cara. Como eu tinha a [banana] prata, eu disse: é uma banana que eu vou fazer um teste aqui na minha área. Daí comprei ’10 filhas’ [mudas que nascem ao pé da bananeira adulta], plantei e deu certo. Depois eu ampliei a plantação e tá dando bem ela”, avaliou Francisco de Araújo. O agricultor contabiliza que a produção da banana-da-terra já está compensando o investimento e a intenção é aumentar o tamanho da área ocupada pelo fruto, em seu lote de 8,5 hectares. “Eu já cheguei a tirar cachos de 45 kg e já cheguei a tirar aqui de 50 a 52 caixas de banana por semana, só dá terra”, comemorou o irrigante.

Francisco de Araújo reconhece que a sua plantação de banana-da-terra só se tornou possível com o uso da irrigação, que em seu caso, é feita de forma racional. Ele usa sistemas que não desperdiçam água, molhando somente as raízes da planta. “É irrigada, no caso quando chega na época do verão a gente molha de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias a gente está dando uma ‘molhadinha’ nela. Eu tenho irrigação por gotejamento e tenho pelo microaspersor. A água vem da barragem do Jacarecica II. A irrigação é a parte fundamental. Sem a irrigação, esse bananal todo bonito, verde, estaria tudo virando e caindo. Sem água não vai para frente. Esse perímetro irrigado aqui foi uma benção de Deus e a gente tá aqui nesse perímetro há mais de 20 anos já”, relembrou o agricultor.

Perímetro Irrigado Jacarecica II

Abrangendo Riachuelo e também partes de Areia Branca e Malhador, o perímetro garante o sustento de aproximadamente 3 mil pessoas, dando acesso à assistência técnica e a água fornecida pela Cohidro sem nenhum custo compartilhado com o agricultor, já que ela chega aos lotes pela força da gravidade, sem bombeamento, como informou o gerente do perímetro Jacarecica II, Osvaldo Andrade. “Nós temos uma barragem de 31.000.000 m³ de água (muito grande) que fica em uma parte alta, e os lotes ficam mais embaixo. A água sai por gravidade, em uma tubulação de 1.200mm e chega nos lotes em 75mm, por isso que dá essa pressão. Todos os lotes aqui são irrigados e não tem problema nenhum com água, porque dá para todo mundo e ninguém perde pressão por causa do volume de água que existe lá no reservatório”, destacou.

É parte das orientações feitas pela assistência fornecida pelos técnicos da Cohidro, neste e nos outros cinco perímetros, a exploração dos lotes irrigados com uma grande variedade de cultivos. Para evitar grandes perdas, por conta de pragas e doenças, e o excesso de produção dentro do perímetro, que inviabiliza o escoamento das safras. Seu Francisco segue isso à risca. Além da banana-da-terra, ele ainda planta as bananas prata, ‘pão’ e ‘maçã’; mamão; abacaxi; batata-doce dos tipos ‘cenoura’, ‘beterraba’, da roxa e branca; macaxeira e ainda inhame. “No Jacarecica II tem de tudo, a maior parte é acerola e batata-doce; tem amendoim, milho, todas as variedades tem. Aqui é assim, eles não plantam muito de um produto. Dividem os lotes, todo mundo planta um pouco de tudo e não falta nada. E não falta água, sempre tem água pra todo mundo”, complementou Osvaldo Andrade.

Fonte e foto assessoria