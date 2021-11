Banese abre suas agências duas horas antes na terça-feira, em Aracaju, para pagamento do 13º Salário aos servidores públicos

Com 75,01% da população sergipana vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e 58,42% completamente imunizada, a partir de 29 de novembro, as agências e Postos de Serviços do Banese voltarão a atender o público, presencialmente, nos horários praticados antes da pandemia de Covid-19.

Todas as agências da capital funcionarão das 10h às 16h. Os horários de atendimento das agências localizadas no interior do Estado, bem como dos Postos de Atendimento, também serão alterados. Os horários das unidades do interior são diferenciados e podem ser consultados no site ou nas redes sociais do Banese. Cartazes com os novos horários também serão afixados nas agências e postos.

Exclusivamente no dia 30 de novembro, todas as agências do Banese da capital abrirão duas horas antes do horário de funcionamento normal, em virtude do pagamento antecipado do 13o salário dos servidores públicos estaduais, ou seja, das 8h às 16h. Já no interior sergipano, o atendimento será iniciado uma hora antes.

Para manter a segurança de clientes e colaboradores, todas as medidas de segurança sanitária continuarão sendo tomadas, como o uso de álcool em gel a 70% e de máscara, dentro das Agências e Postos de Atendimentos, para evitar a disseminação e contágio do novo coronavírus

Ascom Grupo Banese