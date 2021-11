Belivaldo Chagas e o ministro Milton Ribeiro discutem a liberação de recursos para a Educação

Na ocasião, foi tratado sobre a emenda parlamentar, de cerca de R$ 69 milhões, para investir na infraestrutura da Educação Básica, com reforma, equipamentos e serviços

Nesta sexta-feira(26), o governador Belivaldo Chagas recebeu, em seu gabinete, no Palácio dos Despachos, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que cumpre agenda oficial em Sergipe. Na ocasião, foi tratado sobre a liberação de recursos, por meio de emenda parlamentar, de cerca de R$ 69 milhões, para investir na infraestrutura da Educação Básica, com reforma, equipamentos e serviços.

O encontro contou ainda com a presença do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte; os deputados Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira; além do secretário estadual de Educação, Josué Modesto; a diretora Regional do Senac/SE, Priscila Felizola; o secretário de Estado da Administração, Dernival Neto; o secretário do escritório de representação de Sergipe em Brasília, Heleno Silva.

“A Educação sempre foi uma prioridade do nosso governo, uma política de estado, e estamos todo o tempo em busca de mais recursos para seguir desenvolvendo esta área tão importante para o futuro de Sergipe. Temos 58 projetos prontos, para reformar, ampliar e adquirir equipamentos destinados às nossas escolas, e para isso estamos buscando a liberação de cerca de R$ 69 milhões, numa emenda impositiva obrigatória que foi aprovada ainda em 2019. Nossa vontade era ter iniciado estas obras ainda durante o início da pandemia, com as unidades escolares fechadas para gerar menos contratempos aos estudantes, mas o importante é que os recursos sejam liberados para melhorar ainda mais o ensino público em Sergipe”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

A emenda, no valor total de R$ 69.621.076,87, trata de apoio à infraestrutura para Educação Básica – reforma, equipamentos e serviços para as escolas. Deste total, R$ 56 milhões deverão ser destinados a reforma de 58 escolas e R$ 13.621.076,87 para a aquisição de equipamentos e ônibus escolares.

Na oportunidade, o ministro Milton Ribeiro sinalizou positivamente para celeridade na liberação dos recursos e destacou ainda a atuação do governo do Estado na busca da melhoria da Educação. “Estou muito feliz, fomos muito bem recebidos pelo governador Belivaldo Chagas, que mostra empenho quando o assunto é educação. Viemos aqui para resolver as questões que faltam para liberação destes recursos. São alguns detalhes, apenas. Creio que logo serão resolvidos e, em breve, nós vamos ter boas notícias a todos os sergipanos”, informou o ministro.

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), professor Josué Modesto, ressaltou a necesssidade da liberação dos recursos para continuidade dos investimentos na Educação. “As expectativas são muito positivas. As nossas escolas estão passando por processo de requalificação e adaptação com novas necessidades, a exemplo do novo Ensino Médio. Todas as escolas precisam ter conforto, precisam ter requisitos contemporâneos, por exemplo, laboratórios de informática, quadras de esporte, bibliotecas, salas de recursos, para educação especial. É isso que desde sempre o governador Belivaldo destacou como prioridade: captar recursos junto ao Governo Federal para ampliação e requalificação dessas pautas”, revelou.

