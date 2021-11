Belivaldo, uma ausência notada

Por Adiberto de Souza *

Provocou comentários diversos a ausência do governador Belivaldo Chagas (PSD) na abertura da 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, que acontece, desde ontem, em Aracaju. O pessedista não foi nem explicou o motivo de não ter ido à festa organizada pelo aliado e prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT). Indagada se Chagas não estava no evento a Secom da Prefeitura respondeu: “Estava não. Ele está como convidado de amanhã (hoje)”. Já a Comunicação do Governo deu calado por resposta. Este silêncio permite levantar várias suposições. Estaria Belivaldo contrariado com as últimas movimentações políticas do pré-candidato a governador Edvaldo Nogueira? Chagas não teria gostado da entrevista concedida, ontem cedinho, pelo pedetista dizendo que “se vai ter um governador que irá prestigiar os prefeitos, este sou eu”? O chefe do Executivo estadual não foi à Conferência para não incensar a festa do prefeito e, consequentemente, provocar ciúmes nos outros pré-candidato ao governo? Só quem tem respostas para estas e outras perguntas é o próprio Belivaldo. Aliás, ele poder esclarecer a sua ausência caso compareça hoje ao evento, como convidado que foi. Misericórdia!

Deu Flávio na cabeça

Como já era esperado, o conselheiro Flávio Conceição foi eleito, ontem, presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. O fidalgo derrotou Susana Azevedo por cinco a dois, num pleito que também elegeu Ulices Andrade como vice-presidente e Angélica Guimarães para a corregedoria da Casa. Afastado da função, após suspeita de envolvimento com um grupo que fraudava licitações de obras públicas, Flávio Conceição recorreu à Justiça e retornou ao TCE em 2019, 12 anos depois. A posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas ocorrerá no próximo mês. Então, tá!

A vez da mulher

O DEM está de braços abertos e será um parceiro na formação política para que as suas lideranças femininas possam disputar e vencer eleições. Esta afirmação foi feita pela senadora Maria do Carmo Alves, durante a abertura do Encontro Estadual de Lideranças do Mulher Democratas de Sergipe. Realizado ontem, em Aracaju, o evento faz parte das estratégias do DEM para incentivar o protagonismo das mulheres na política partidária. Presidente de honra do partido, Maria do Carmo afirmou que as mulheres devem dar vazão aos seus potenciais, seja na política ou na geração de negócios. Ah, bom!

Agora vai!

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, defendeu a candidatura do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) ao governo de Sergipe. Foi durante um encontro do partido para discutir a agenda política de 2022. Fábio é pré-candidato a governador e disputa a indicação com outros três pretendentes à chefia do Executivo sergipano. Agora, com essa afirmação de Gilberto Kassab, quem sabe o nome de Mitidieri não vira consenso entre o bloco da situação. Marminino!

Conversa com o Barba

Quem deve se reunir com o ex-presidente Lula da Silva (PT) é o senador Rogério Carvalho (PT). Segundo publica em O Globo a coleguinha Bela Megale, o petista e pré-candidato a governador de Sergipe pretende alinhar com o “Barba” pontos das alianças políticas no estado. Até o momento, apenas o PSB já definiu marchar com Rogério nas eleições de 2022. Carvalho também deve tratar na reunião sobre a próxima visita de Lula a Sergipe. Aff Maria!

Pé no freio

O governador Belivaldo Chagas (PSD) pisou no freio sobre a sucessão estadual. Ele prevê se reunir com os aliados no próximo mês para discutir as eleições, porém adianta que a discussão sobre nomes ficará para 2022. Entrevistado pelo jornalista André Barros, Chagas disse que não leva em consideração pesquisas eleitorais feitas agora. Político experiente, Belivaldo vai empurrar esse debate sucessório até depois do carnaval. Ele sabe que o governo acaba tão logo seja confirmado o nome do pretendente à sua cadeira. Crendeuspai!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Se esse universo todo não couber na palma da nossa mão, o problema não é dele: é nosso”. É vero!

O general e a delegada

Presidente do Podemos em Sergipe, a delegada Danielle Garcia fez questão de prestigiar, ontem, a filiação do general Santos Cruz ao partido. O desejo do militar é ser candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada pelo ex-juiz Sérgio Moro (Pode). Satisfeita com a chegada do general à legenda, a delegada disse que seguirá na luta, “por um Brasil justo para todos”. Santos Cruz, Sérgio Moro e Danille Garcia são bolsonaristas arrependidos por terem colocado na Presidência do Brasil o capitão de pijama. Home vôte!

Cofres ameaçados

Quem tem trabalhado contra a PEC dos Precatórios é o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Segundo o distinto, a população precisa prestar atenção na votação desse projeto polêmico. “O texto do governo é muito ruim. Estão usando a fome dos brasileiros como desculpa para saquear os cofres públicos mais uma vez”, alerta o cidadanista. Ele diz que tem trabalhado no Senado para garantir o auxílio de R$ 400 para 21 milhões de brasileiros, “sem calote ou quebra do teto”. Arre égua!

Abaixo a violência

A vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), está entusiasmada com a criação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. De acordo com ela, trata-se de um instrumento de grande relevância para a prevenção e combate à violência doméstica. Katarina também elogiou o fato de o Plano ter vigência de 10 anos, demonstrando “que sabemos onde queremos chegar”. Supimpa!

Os lambe-lambes

E a jornalista Cândida Oliveira lança, nesta sexta-feira, o livro “Lentes, Memórias e Histórias: os fotógrafos lambe-lambes em Aracaju (1950-1990)”. Será a partir das 17h, no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Resultado da dissertação de mestrado em História da jornalista, o livro retrata o trabalho dos profissionais que, através da técnica do lambe-lambe, tornaram a fotografia acessível à maior parte da população no século passado. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 9 de março de 1952.

* É editor do Portal Destaquenotícias