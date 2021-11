Black Friday: Banese Corretora anuncia promoções de até 80%

A novidade na Black Friday da Corretora é o Plano de Saúde Pet em parceria com a Plamev. Além do lançamento, mais 4 modalidades de seguros podem ser contratadas com desconto.

A Banese Corretora aproveitou o mês da Black Friday para lançar promoções inéditas no segmento de Seguros e Serviços. A novidade deste ano é o Plano de Saúde Pet, em parceria com o Plano de Saúde Animal (Plamev), lançado com desconto de 80% nas seis primeiras mensalidades e isenção da taxa de adesão, para contratações até 30 de novembro. Os descontos nas demais modalidades podem chegar a 40% se contratados até o dia 26 de novembro.

O diretor da Banese Corretora, Kleber Teles, destaca que esse é o momento ideal para quem deseja contratar um seguro pagando menos por um serviço que garante tranquilidade e bem-estar. “Aproveitamos a Black Friday para dar aos nossos clientes e, ainda, não clientes, a possibilidade de ampliar sua cobertura com preços promocionais. As pessoas estão percebendo, cada vez mais, que seguro não é gasto, mas um investimento com um custo-benefício compensador”, explica.

Os interessados em aproveitar a Black Friday da Corretora devem entrar em contato com o Plantão de Atendimento e garantir descontos de 40% para Seguro Condomínio, 20% para Seguro Residencial, 20% para Seguros de Equipamentos Portáteis e 10% para o Seguro Bike. Esses descontos serão aplicados no valor do seguro anual. Já o Plano Pet, tem 80% de desconto nas seis primeiras parcelas, isenção da taxa de adesão e alguns procedimentos liberados com carência zero.

“A parceria com a Plamev chegou para presentear nossos clientes com um Plano de Saúde Animal, que possui ampla rede de atendimento credenciada no Estado, reembolsos referentes à serviços de banhos e tosas, auxílio funeral e auxílio desemprego para o dono do Pet. A novidade busca oferecer aos nossos clientes mais possibilidades de proteger e cuidar daquilo que é mais importante na vida de cada um”, destaca o diretor.

Ascom Grupo Banese