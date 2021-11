BNB: desconto até 90% em tarifa e dobra prazo na Black Friday

Os clientes do Banco do Nordeste podem aproveitar as promoções do período de Black Friday para contratar capital de giro com mais prazo, pagar menos tarifas em operações bancárias e juros menores nas operações de crédito. As vantagens estão sendo oferecidas pelo BNB para clientes pessoas físicas e jurídicas.

Para cliente pessoa jurídica, as ofertas de Black Friday contemplam as operações para micro e pequenas empresas (MPE) realizadas até o próximo dia 30 de novembro que terão taxas de juros a partir de 0,55% ao mês e descontos de 90% na tarifa de contratação de capital de giro.

Crediamigo

O maior programa de microcrédito do América do Sul também está oferecendo vantagens no período de descontos. Os grupos que aproveitarem os recursos do programa, até o dia 31 de dezembro deste ano, para impulsionar seus negócios terão 60 dias para começar a pagar as parcelas. O prazo que está sendo oferecido é o dobro do período normal. A oferta é válida para todas as linhas de crédito, exceto Crediamigo Delas, que já possui carência de até 90 dias.

Além disso, a promoção também está oferecendo formação completa sobre empreendedorismo inovador, com oito cursos ministrados pelo Sebrae. Os treinamentos envolvem formação em desenvolvimento pessoal, marketing, inovação, controle financeiro e gestão do negócio. As informações sobre o Crediamigo podem ser solicitadas pelo Whatsapp (85) 9973-0700.

Cartões

O programa dos cartões BNB Nordeste Mais oferece a oportunidade do cliente transferir seus pontos para programas parceiros como Livelo, TudoAzul, Smiles e Latam. A transferência permite que o usuário aproveite as vantagens desses parceiros para viajar, comprar produtos ou contratar serviços.

Fonte BNB