Conheça o cassino ao vivo com um toque de jogo de TV

Jogos de cassino, programas de TV e jogar em casa – três de nossas coisas favoritas se combinam para oferecer a você a melhor experiência de cassino ao vivo.

Esqueça os clássicos como Blackjack e Roleta online, os novos jogos de cassino ao vivo vão ainda mais longe. Há ainda mais emoção, recursos especiais e melhor cenografia do que você pode desejar!

Portanto, se você está procurando a melhor opção em jogos de cassino online, deixe-nos guiá-lo pelos melhores jogos de cassino ao vivo para jogar agora.

Jogo Buffalo Blitz ao vivo

Leve seu jogo de caça-níqueis favorito para o próximo nível com Buffalo Blitz. O jogo clássico ganha uma reviravolta ao vivo nesta experiência única. Mergulhe na selva, guiado por um dealer real.

Você verá uma série dos melhores símbolos da natureza nos seis rolos – maximizados para o comprimento e largura da tela atrás do dealer. As cartas reais de baralho constituem a maioria dos símbolos, variando de nove a Ás. Eles são acompanhados por ursos, guaxinins, alces e leões da montanha desenhados artisticamente.

O búfalo atua como o símbolo do jackpot. O diamante brilhante atua como o coringa, substituindo todos os outros símbolos para fazer mais combinações vencedoras. As palavras ‘Jogos Grátis’ dão a você a chance de ganhar alguns giros grátis. Três ou mais deles podem dar até 100 rodadas grátis concedidas!

Com um número incrível de 4.096 maneiras de ganhar, esta é realmente uma versão empolgante do clássico jogo de caça-níqueis. A experiência é melhorada com o elemento ao vivo, transmitido em alta definição para o seu dispositivo, com um revendedor da vida real girando as bobinas para você. Isso significa que você é um entre vários jogadores, todos compartilhando o mesmo jogo!

Buffalo Blitz certamente traz para você o melhor da ação de cassino online e real!

Jogo Spin a Win ao vivo

Torne-se um competidor em seu próprio programa de televisão com Spin A Win – apresentado ao vivo na sua tela. Você pode viver sua fantasia na TV com este jogo de cassino ao vivo.

Outra experiência única, este jogo ao vivo apresenta a famosa roda de prêmios, incluindo ganhos de até 40 vezes a sua aposta. Tudo o que você precisa fazer é apostar em um ou mais dos números ou cores em que você acha que a roda vai parar, depois do giro.

Claro, alguns segmentos são mais comuns do que outros, e o prêmio associado a eles corresponde a isso de acordo. Se você acertar o amarelo, por exemplo, pode ganhar um prêmio de 7x, enquanto o segmento vermelho menos comum vale 40 vezes a sua aposta. Você também pode apostar para preto par ou preto ímpar, o que pode fazer com que você seja recompensado com um prêmio de 1,25x ou 0,75x.

Não existe apenas a emoção da roda giratória, mas o sistema de cores também o torna um ótimo jogo para qualquer tipo de jogador. A experiência de jogo ao vivo é completa com um dealer real e humano que está lá para guiá-lo e entretê-lo.