CRF/SE: diplomação dos candidatos eleitos será na próxima terça-feira

A solenidade de diplomação e posse da nova diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRFSE) ocorrerá na próxima terça-feira, 30, às 18h30, no plenário do Bloco C da Universidade Tiradentes, no campus Farolândia. A sessão solene terá participação limitada, atendendo as restrições sanitárias do momento.

A cerimônia vai ser realizada durante uma reunião plenária extraordinária e a diretoria começa a exercer seu novo mandato a partir do dia 3 de janeiro de 2022, quando o Conselho retorna do recesso natalino.

A condução administrativa do CRF/SE durante os anos de 2022 e 2023 estará sob a responsabilidade dos farmacêuticos Cadu Oliveira (presidente), Lysandro Borges (vice-presidente), Simony da Mota (secretária-geral) e Daniel Andrade (tesoureiro). E exercerão mandatos como conselheiros regionais os farmacêuticos: Lysandro Borges;

Cadu Oliveira;Rosa de Lourdes; Simony da Mota; Fábio Ramalho; Valmir Paes; Francisco de Assis; Flávia Farma e Daniel Andrade.

A diplomação dos eleitos é um ato previsto na legislação do CRF/SE. O ato consiste na entrega do diploma aos eleitos, um documento oficial emitido pelo CRF/SE, assinado pelo presidente da instituição, Marcos Rios, e da presidente da Comissão Eleitoral, Lindaci Medeiros.

Assessoria de Comunicação do CRF/SE