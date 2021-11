Defensoria Pública de Sergipe abre certame para Defensor Público. São oferecidas 6 vagas

Inscrições iniciam em 29 de novembro

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE/SE) publicou o edital com as regras para a participação no concurso público que oferece 6 vagas para o cargo de Defensor Público Substituto, além da formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 16.761,68 e a final é de R$ 33.250,98.

As inscrições para o certame serão abertas em 29 de novembro e seguem até 28 de dezembro pelo site da seleção. A taxa de participação é de R$ 250,00.

REQUISITOS – Para concorrer ao cargo oferecido, é necessário ter diploma de bacharel em Direito devidamente registrado; inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dois anos de prática forense. Outros requisitos básicos para o ingresso na carreira devem ser observados no edital do concurso.

FASES – A seleção será realizada em quatro fases: prova objetiva, provas escritas específicas, prova oral e avaliação de títulos. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 13 de março de 2022. Já as provas escritas específicas devem ser realizadas no dia 10 de abril de 2022.

Todas as fases do certame ocorrerão na cidade de Aracaju/SE.

SERVIÇO

Concurso público: Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE/SE).

Cargo: Defensor Público Substituto.

Vagas: 6.

Remuneração: até R$ 33.250,98.

Inscrições: entre 29 de novembro e 28 de dezembro.

Taxa: R$ 250,00.

Provas objetiva e escritas discursivas: objetiva, no dia 13 de março de 2022, e escritas específicas no dia 10 de abril de 2022.

CONTATO

Outras informações no site do certame ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.

Da assessoria