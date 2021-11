Deputado que presidirá Conselho de presidentes elogia Luciano Bispo no Mato Grosso do Sul

Eleito para responder pelo Conselho Permanente de Presidentes de Assembleias Legislativas do Brasil, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos/RO), enalteceu a postura e o compromisso do presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB). O reconhecimento ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está sendo realizada a 24ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais).

Luciano Bispo já havia sido citado pelo presidente da Assembleia Legislativa do MS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), e agora, por Alex Redano (que preside a Assembleia Legislativa de Rondônia), durante a reunião do Colegiado em Campo Grande. “Estou diante de um grande desafio e tenho que reconhecer o apoio que recebi do deputado Luciano Bispo, presidente da Assembleia de Sergipe, um político diferenciado, um estadista e grande articulador”, disse.

Em seguida, Alex Redano explicou que está muito confiante com a presidência do Conselho de presidentes de Assembleias e reconheceu que as responsabilidades são ainda maiores, com o acúmulo de funções. “Já são muitas as demandas na presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia e eu aceitei esse desafio de assumir esse Colegiado. Temos que nos concentrar nas mudanças necessárias para o nosso País e elas só vão acontecer com a união de todos os poderes e dos nossos presidentes”.

Por fim, o novo presidente do Conselho Permanente enumerou algumas pautas que ele pretende intensificar agora a frente do Colegiado. “Precisamos avançar na discussão sobre a situação das cirurgias eletivas que ficaram represadas durante a pandemia; temos a retomada econômica e as reformas que precisam acontecer. É preciso também garantir transferência de renda para os mais pobres. São pautas importantes que nós temos que intensificar as discussões”.

Foto: Jadílson Simões

Com informações da equipe da Alese direto de Campo Grande

Por Habacuque Villacorte