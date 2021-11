Valdevan Noventa leva investimentos para Malhador

Foi entregue ao município de Malhador, na tarde da última quinta-feira (25), durante comemoração dos 68 anos de emancipação política da cidade, uma máquina Patrol, avaliada em mais de R$650 mil. O maquinário foi adquirido graças aos mais de R$ 2,6 milhões em emendas destinadas pelo deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE).

Na ocasião, um dos representantes do deputado, que não pôde estar presente por cumprimento de agenda em Brasília, o superintendente estadual do Ibama, Fausto Leite, ressaltou a importância do trabalho que Valdevan tem realizado pelos municípios de Sergipe. “São 75 municípios, todos atendidos com suas emendas. Com Malhador não seria diferente, para onde ele destinou mais de 2,6 milhões em emendas, que vão contribuir para o desenvolvimento do município em diversas áreas”.

O secretário-adjunto de Governo de Nossa Senhora do Socorro, Cleiton Souza, que também representou o parlamentar na solenidade, destacou a preocupação que Valdevan tem em trabalhar perto dos municípios, independente de cor partidária. “A marca do mandado de Valdevan é como ele testifica: o seu compromisso não é com partido político, mas com os municípios. É isso que ele tem feito, destinado recursos para que as comunidades mais carentes de Sergipe sejam alcançadas e beneficiadas, além de trazer desenvolvimento para o estado”.

Valdevan Noventa é o deputado federal que mais destinou emendas para o município de Malhador, para a educação, para compra de equipamentos, para realização de serviços e para saúde, área que o deputado destinou mais de R$ 1,7 milhão, utilizados no combate à pandemia da covid-19.

Diante disso, o prefeito de Malhador, Assisinho, reforça a atuação do deputado no município: “Valdevan tem destinado essas emendas para melhorar a vida da população do nosso município, entregou essa Patrol para melhorar o trabalho dos nossos agricultores e as condições das nossas estradas vicinais, que ele viu de perto. Valdevan tem compromisso com Malhador e eu tenho compromisso com Valdevan Noventa”.

Quem também destacou o trabalho do deputado foi o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa. “Essa parceria do deputado com os municípios é muito importante, ele trabalha por Sergipe, pelo desenvolvimento do estado”, disse o prefeito do capital do Agreste Sergipano.

Foto assessoria

Por Humberto Junior