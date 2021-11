Eduardo Lima ressalta que é urgente a criação de soluções para o transporte público do município

Aconteceu novamente!

Na manhã da quinta-feira, 25, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou a tribuna da Câmara de Municipal de Aracaju, para pedir soluções aos responsáveis pela operacionalidade do sistema de Transportes públicos do município.

O parlamentar que é integrante da Comissão de Transportes, já vem há algum tempo alertando os colegas e a sociedade sobre os problemas envolvendo os gestores, os municípios circunvizinhos, as empresas de ônibus e os funcionários do setor tanto na ativa, como também os demitidos.

Enquanto o vereador fazia mais um pedido destacando a urgência de se buscar soluções efetivas para o cenário preocupante, do lado de fora da Casa do Povo, funcionários desligados de empresas de ônibus no começo do mês, protestavam contra a situação que estão vivenciando e pediam o apoio dos parlamentares.

“A voz dessa categoria que está na porta da Câmara, necessita urgentemente ser ouvida, precisamos provocar todos envolvidos para juntos buscarmos soluções e poupar os aracajuanos que necessitam fazer o uso do transporte público” afirmou Eduardo Lima.

Fonte e foto assessoria