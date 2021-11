Em apoio a colegas presos, Delegado Osvaldo Rezende recebe alvará de soltura, mas não sai

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir na terça-feira (25) pela soltura, o delegado de polícia Oswaldo Rezende, se negou deixar a prisão enquanto os seus colegas, um agente e um PM, continuarem presos na Academia de Polícia Civil de Sergipe Acadepol.

As informações são de que a delegada Eríka Farias, da Corregedoria Geral da Polícia Civil de Sergipe, entregou na tarde desta quinta-feira (25) o alvará de soltura ao delegado Osvaldo, teria se negado a deixar a prisão, em apoio aos colegas que continuam presos.

O delegado Oswaldo Rezende, o policial civil José Alonso Santos e o policial militar, Gilvan Moraes de Oliveira, são suspeitos de terem envolvimento na morte do empresário e advogado paraíbano, Gefferson de Moura Gomes, no dia 16 de março, durante uma operação do DENARC de Sergipe, na cidade de Santa Luizia, na Paraiba.

Com informações de Marcos Couto, do Imorensa1, no programa 103 Noticias