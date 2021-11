Energisa realiza plantão de negociação de contas em atraso neste sábado

Serão disponibilizados pontos de negociação na Grande Aracaju e interior

A Energisa Sergipe realizará neste sábado, 27, plantão de negociação para os clientes quitarem seus débitos de energia com condições de pagamento diferenciadas na Grande Aracaju e interior do estado. Entre as opções facilitadas de pagamento está o desconto de até 40% para quem estiver com faturas a mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Quem não puder pagar dessa forma, tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes e 18 vezes no boleto.

As condições especiais da campanha são voltadas para os clientes das classes: Residencial, Rural, Comercial e Industrial, atendidos em baixa tensão. Segundo o coordenador comercial da Energisa Sergipe, Francis Guimarães, funcionários da empresa estarão à disposição para explicar as condições especiais e facilidades de pagamento que a empresa está oferecendo para todos os clientes com débitos em atraso, inclusive inscritos na tarifa social.

“É preciso que a pessoa compareça ao local com uma conta de energia e os documentos pessoais (CPF e RG) do titular da unidade consumidora. Nosso objetivo é facilitar a vida dos clientes, analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível”, enfatiza Francis.

O plantão acontecerá neste sábado, 27, das 8h30 às 12h30, nos stands da Energisa em Aracaju (Praça General Valadão ao lado do Calçadão da João Pessoa) e Itabaiana (Em frente ao Supermercado Nunes Peixoto). No município de Nossa Senhora do Socorro, o plantão acontecerá das 13h às 17h no estacionamento do Shopping Prêmio.

A ação também irá acontecer nas agências da Energisa nos municípios de: Aquidabã, Carira, Feira Nova, Frei Paulo, Japaratuba, Japoatã, Laranjeiras, Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Pacatuba, Pinhão, Pirambu, Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas, São Domingos, Siriri, Areia Branca, Brejo Grande, Campo do Brito, Carmópolis, Cedro de São João, Gararu, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Itabi, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Riachuelo, Ribeirópolis, Salgado e Santana do São Francisco.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas