Governo do estado de Sergipe nomeia novos Guardas Prisionais 

O Diário Oficial desta sexta-feira (26) publicou a nomeação de mais quatro habilitados e classificados no Concurso Público nº 06/2018 para exercerem o cargo efetivo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional do Poder Executivo Estadual. O concurso foi promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), atual Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

Confira aqui a relação dos candidatos convocados por ampla concorrência.