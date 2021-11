Itabaianinha é a 1ª cidade a pagar o 13º de forma integral

Nesta sexta-feira, 26,o município de Itabaianinha mostrou por que tem se destacado dentre as demais cidades da região. Desta vez, o município sai na frente e desponta como a primeira cidade a pagar o décimo terceiro salário do servidor público de forma integral. Além disso, a gestão também adiantou o pagamento do salário do mês de novembro.

“É importante a gente pensar no final de ano, o comércio precisa dessa injeção na economia para poder vender, gerar empregos. As famílias também para poder fazer a sua programação de final de ano, fazer suas compras, é muito importante e a gente vem sempre fazendo nos nossos anos anteriores. Temos trabalhado para pagar a folha sempre de forma antecipada e o nosso décimo já foi pago 50% em julho e os outros 50% agora dia 26, fechando o 100%”, comemora o prefeito Danilo de Joaldo.

O prefeito pontua que trata-se de uma engrenagem, onde o trabalhador vai movimentar ainda mais o comércio do município.

“Sempre pagamos em dia e antecipado, porque pensamos da seguinte forma, se o pessoal tem a segurança de receber o seu salário em dia, o comércio também ganha com isso. Imagine o município que não sabe a data de pagamento do seu servidor. Receber o décimo terceiro no final de novembro é uma segurança para que o servidor possa programar o seu final de ano e o comerciante também que vai fazer suas compras sabendo que vai ter o cliente antes do Natal para comprar”, disse Danilo.

Por fim, anunciando em primeira mão que também irá antecipar o pagamento dos salários de dezembro para o dia 22, o prefeito explica como tem conseguido manter as contas em dias.

“Trabalhar com planejamento é essencial e trabalhamos nisso desde o início do ano para manter os investimentos em infraestrutura, ter um caixa tranquilo para honrar com as nossas obrigações. Não temos dinheiro sobrando, mas os nossos compromissos estão todos programados e estamos conseguindo arcar com eles antes dos vencimentos, o que sinaliza que o município está com as suas contas sanadas”, finaliza Danilo de Joaldo.