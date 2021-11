Jovem de 18 anos é presa com cocaína avaliada em R$ 15 mil no município de Tobias Barreto

Policiais civis prenderam em flagrante, nessa quinta-feira (25), Maria Eduarda Messias Santos, também conhecida como “Duda”, de 18 anos, no município de Tobias Barreto, por suspeita de praticar o crime de tráfico de drogas. A prisão dela ocorreu graças às denúncias anônimas realizadas ao Disque-Denúncia da Polícia Civil (181).

Conforme realizadas as investigações, visando apurar as denúncias recebidas, agentes policiais se deslocaram para as proximidades do Conjunto Agripino III, em Tobias, onde confirmaram as informações e prenderam a suspeita. Com ela foram apreendidos cerca de 300g de cocaína, avaliados em R$15 mil, considerando o grau de pureza do entorpecente.

Maria Eduarda foi transferida para capital sergipana, e passará por uma audiência de custódia, em que as decisões cabíveis ao caso serão tomadas pelas autoridades judiciárias.

A Polícia Civil reforça o compromisso de combate à criminalidade e solicita a contribuição da sociedade, através do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Foto assessoria

Fonte: SSP/SE