Ministério Público do Trabalho em SE retoma atendimento presencial a partir desta segunda

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) retoma a partir desta segunda-feira, 29, o atendimento presencial ao público externo, que será realizado de segunda a sexta, das 8h às 14h. Volta ao atendimento normal, a sede do MPT em Aracaju. A Procuradoria do Trabalho no Município de Itabaiana retornará em 13 de dezembro. O trabalho remoto será mantido para gestantes e imunocomprometidos enquanto durar a Pandemia do Coronavírus.

O acesso às Unidades do Ministério Público do Trabalho em Sergipe deverá se dar sempre com observância das medidas de biossegurança e ser precedida da necessária comprovação de vacinação contra a Covid-19 e medição de temperatura. Para a retomada, as instalações passaram por um processo de desinfecção.

Não será permitido o acesso e a circulação de pessoas nas unidades do MPT em Sergipe sem máscara de proteção ou utilizando de forma inadequada – sem cobrir o nariz e a boca-, que apresentem temperatura corporal igual ou superior a 37,5°C e estejam com sintomas gripais. As unidades do MPT em Sergipe seguem com barreiras de contato e marcação de distanciamento mínimo, além de pontos de álcool em gel. Estas medidas servem para visitantes, servidores e colaboradores do MPT-SE.

A sede do MPT-SE está localizada na avenida Desembargador Maynard, número 72, bairro Cirurgia. O telefone (79) 3226-9100 continua disponível para recebimento de denúncias e contato com o MPT. Já a PTM de Itabaiana está localizada na Av. Otoniel Dória, 445, Centro. Denúncias também podem ser feitas pelo site da instituição, no endereço eletrônico www.prt20.mpt.mp.br.

Por Ana Alves