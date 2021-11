Ministro da Educação, Milton Ribeiro, destaca a qualidade de ensino da Escola Sesc

O Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, está visitando o estado de Sergipe e teve como primeiro compromisso de sua agenda, conhecer as instalações da Escola Sesc Aracaju, no bairro São José, na capital sergipana. Em sua visita, o ministro foi recepcionado pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, por diretores do sistema, professores e alunos da Escola Sesc Aracaju, quando teve a oportunidade de conversar com as crianças e visitar os ambientes pedagógicos desenvolvidos pelo sistema de ensino do Sesc para os filhos do público comerciário sergipano.

A unidade visitada atende 1.440 alunos do ensino fundamental e infantil possui 16 salas de aula, com atendimento para alunos da educação infantil e ensino fundamental. O complexo foi adaptado para atender as adequações da Lei de Acessibilidade e contém quadra poliesportiva, parque aquático, salas para diversas atividades, laboratórios de ciências e informática, além de todos os equipamentos necessários para o desenvolvimento educacional e lúdico dos alunos filhos dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Milton Ribeiro destacou a qualidade do ensino da Escola Sesc.

“O que o Sesc faz é maravilhoso. O Sesc alcança um grupo de crianças, filhas de comerciários, que talvez seriam incapazes de pagar uma escola particular, com tantos benefícios educacionais. E aqui, eles têm tudo, talvez até mais que muitas escolas particulares. É uma maneira de democratizar o ensino, dando oportunidades para os filhos dos comerciários. Isso é digno de aplausos”, afirmou o ministro Milton Ribeiro.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, valorizou a presença do Ministro da Educação em Sergipe e a oportunidade que teve de apresentá-lo à Escola Sesc Aracaju, destacando a quantidade de alunos atendidos pelo Sesc no estado, além dos programas educacionais correlatos.

“Receber a visita do ministro Milton Ribeiro aqui, para nós do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, é muito importante. Ele teve a oportunidade de conhecer um pouco do que promovemos para os filhos dos trabalhadores do comércio, ofertando ensino de qualidade para mais de 2.200 crianças. O Sesc vai muito além da formação educacional no ensino fundamental e infantil. Nós trabalhamos com projetos importantes para alfabetização de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar antes, temos um grande trabalho de formação cultural de nossas crianças, jovens e adultos, e isso é muito importante. O modelo de ensino do Sesc é de alto nível e qualidade”, comentou Laércio Oliveira.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha