Natal Iluminado: programação do fim de semana leva atrações 

O clima natalino segue contagiando aracajuanos e turistas nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e Almirante Barroso, no Centro, neste fim de semana. Entre esta sexta-feira, 26, a domingo, dia 28, diversas atrações compõem a programação do projeto Natal Iluminado 2021, uma realização da Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE).

A programação desta sexta será iniciada a partir das 18h, com apresentações lúdicas e musicais. No sábado, no mesmo horário, será realizada mais edição da parada de “Um Sonho de Natal”, música com Cebolinha Forró Biss, entre outros. Já no domingo, a programação será inciada às 17h com a missa com o Arcebispo Dom João Costa e muita música na sequência.

Além da Prefeitura, Fecomércio e Sebrae, outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), os grupos Maratá e Cencosud, o Setransp, a CDL Aracaju, a Caixa Econômica Federal, Acese e a Energisa.

Confira a programação do Natal Iluminado para este fim de semana:

Sexta-feira – 26/11

18h – Italo Neno – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Programa Educação

19h – Silvio Soul

20h30 – Balança Eu

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h às 16h – Congelamento (Doces e Salgados) (R$30)

18h às 20h – Congelamento (Doces e Salgados) (R$30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h às 16h – Design de sobrancelha (R$30)

18h às 20h – Técnicas de aplicação de henna (R$30)

Sábado – 27/11

18h – Saulo Ferreira – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Cebolinha Forró Biss

20h30 – Ivan Reis

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h às 16h – Quindins e queijadinha (R$30)

18h às 20h – Quindins e queijadinha (R$30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h às 16h – Penteados express (R$30)

18h às 20h – Técnicas de maquiagem embelezadora (R$30)

Domingo – 28/11

17h – Missa com o Arcebispo Dom João Costa

18h – Eduardo Monte Santo – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Thaís Helena

20h30 – Anne Carol

Confira aqui a programação completa do evento.

Foto: Marcelle Cristinne