Novembro Azul: Hospital de Cirurgia realiza consultas e exames gratuitos neste sábado

Para celebrar o Novembro Azul – mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata – e como forma de incentivo ao cuidado da saúde, o Hospital de Cirurgia irá proporcionar um “DIA D” de exames e consultas gratuitos. Voltada para os colaboradores da instituição hospitalar, a ação ocorrerá neste sábado, 27, a partir das 7h, no Ambulatório Geral do hospital.

Durante a manhã de sábado, os funcionários do Hospital de Cirurgia, que tem idade a partir de 40 anos, irão passar por consultas médicas nas especialidades de Urologia e Cardiologia, além de consulta com nutricionista.

Além do mais, ao longo do mês de novembro, os participantes da ação do Novembro Azul fizeram exames de avaliação das dislipidemias (colesterol HDL, LDL), glicemia, sumário de urina, controle do PSA (Antígeno Prostática Específico) e eletrocardiograma.

Os inscritos na ação também irão ganhar café da manhã, brindes, sessão de acupuntura – em parceria com o Instituto HIB – e participarão de sorteio de prêmios.

SERVIÇO