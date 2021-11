Prefeitura de Barra inaugura sala do empreendedor e centro de apoio ao trabalhador

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/SE, inaugurou nesta sexta-feira, 26, a Sala do Empreendedor “Wilton da Silva” e o Centro de Apoio ao Trabalhador – CAT. O evento fez parte da programação alusiva às comemorações pelos 68 anos de emancipação política de Barra dos Coqueiros.

“Inaugurar a Sala do Empreendedor em nosso município é mais uma realização da minha gestão, porque estamos cada vez mais empenhados em trazer emprego e renda para o povo de Barra dos Coqueiros. Esses dois instrumentos [a Sala do Empreendedor e o CAT] darão oportunidade para que todas as Microempresas (ME) e Microempreendedores Individuais (MEIs) da Barra possam legalizar os seus respectivos serviços”, destacou o prefeito Alberto Macedo.

A Sala do Empreendedor é um espaço organizado e administrado pela Gestão Municipal, a fim de orientar e informar a população sobre abertura, funcionamento e formalização de empresas, de forma simples e facilitada. Além disso, a Sala garante o acesso de serviços exclusivos aos MEIs, como por exemplo: esclarecimento de como o microempreendedor deve proceder para emitir um alvará de funcionamento e entrega da Declaração do Simples Nacional, ou sobre a emissão de nota fiscal e as obrigações do MEIs junto à Receita Federal.

Esse ponto de apoio ao MEI também poderá ser utilizado para fechamento de negócios, e como consequência, contribuirá com o desenvolvimento do município.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Thiago Sena, falou sobre a parceria entre a Prefeitura e o Sebrae. “O Sebrae é um grande parceiro do município e está sempre nos ajudando e promovendo ações em conjunto com a Prefeitura da Barra. A instalação da Sala do Empreendedor é um sonho realizado. Tenho certeza de que esse espaço ajudará muito os Microempreendedores da nossa cidade”, comemorou Thiago.

Também participaram da solenidade o diretor técnico do Sebrae/SE, Breno Barreto; a família do homenageado, Wilton da Silva, que agradeceu pela agraciação; o vice-prefeito Tinho Martins; secretários municipais; o vereador e representante da Câmara Municipal, Jorge Rabelo; e a população em geral.

Prefeitura de Barra dos Coqueiros