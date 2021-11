Prefeitura mantém compromisso e paga servidores nesta sexta em Simão Dias

O compromisso do pagamento em dia dos servidores municipais tem sido seguido mês a mês pela Prefeitura de Simão Dias, e nesta sexta-feira, 26 de novembro, dia de Black Friday, a gestão Nossa Força, Nossa Gente pagou a todos os servidores públicos, referente a folha de novembro, sejam eles efetivos, contratados ou comissionados.

O pagamento em dia e dentro do mês trabalhado é fruto de uma organização financeira da gestão municipal, por meio Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento.

“Desde janeiro temos cumprido de forma rigorosa o pagamento da folha dentro do mês de trabalho, porém a regularidade faz parte da organização e planejamento da nossa gestão, além do compromisso com os servidores públicos”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias