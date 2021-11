Presidente da ALA defende tese de doutorado na UFRJ

Na próxima terça, dia 30/11, às 14h, o acadêmico Francisco Diemerson, atual presidente da Academia de Letras de Aracaju, defende sua tese de doutoramento intitulada Batalhas, políticos e sociedade: a Segunda Guerra Mundial no cinema dos Estados Unidos e Reino Unido em um estudo comparado (2001-2020), no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A pesquisa, orientada pelo Prof. Dr. Dilton Maynard, apresenta uma análise sobre o desenvolvimento das produções de cinema nos Estados Unidos e Reino Unido envolvendo a temática da Segunda Guerra Mundial, especialmente nas primeiras décadas do século XXI.

Francisco Diemerson é também presidente do Conselho Estadual de Cultura de Sergipe e professor adjunto da Faculdade Pio Décimo, além de integrar o Movimento Cultural Antonio Garcia Filho da Academia Sergipana de Letras.

ASCOM/ALA