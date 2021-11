Programação semanal da TV Estude em Casa já está disponível

Aulas também podem ser acompanhadas na TV aberta, canal 4.2

Tudo pronto para mais uma semana de videoaulas na TV Estude em Casa. A programação da semana, de 29 de novembro a 4 de dezembro, já pode ser acessada no portal Estude em Casa da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). As aulas podem ser acompanhadas na TV aberta, canal 4.2.

São mais de 20 horas diárias de aulas, de segunda-feira a sábado, nos três turnos e nos seguintes horários: das 7h às 12h (matutino), das 13h às 18h (vespertino) e das 19h às 22h (noturno). O conteúdo é direcionado aos alunos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, além dos estudantes do Pré-Universitário (Preuni), visando reforçar as ações de ensino híbrido, que une atividades presenciais e remotas.

Para rever o conteúdo das semanas anteriores, a comunidade escolar deve acessar o portal Estude em Casa: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, clicar na seção “Ano Letivo 2021” e ver todas as programações disponíveis. Com o cronograma disponível, os professores da rede estadual poderão planejar as aulas, utilizando o vasto conteúdo da TV Estude em Casa como material de apoio aos estudos, com base no Currículo de Sergipe.

Confira a programação:https://bit.ly/3nSPk8A.