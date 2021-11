Reinauguração: Restaurante Caçarola volta a funcionar no Mercado Antônio Franco

“O bom filho a casa torna”. Uma boa definição para apresentar a nova fase do

Restaurante Caçarola, localizado no terraço do Mercado Municipal Antônio Franco, Centro de Aracaju. O sabor e a criatividade em sua culinária típica ultrapassaram fronteiras ao ponto de se tornar um excelente produto turístico. Legítimo cartão postal da cidade.

A reinauguração do Caçarola está programada para acontecer no próximo dia 4 de dezembro, quando haverá uma comemoração especial: a celebração dos 13 anos de serviços prestados. “É uma data muito importante para nós, pois marca toda luta e determinação neste projeto que ganhou visibilidade aos longos dos anos e com muita satisfação informo a reabertura do Caçarola no Mercado Municipal. Os clientes e turistas irão voltar a saborear nossas delícias em um almoço agradável com a linda vista do Rio Sergipe”, comemora a proprietária Meg Lavigne.

No menu principal, o “camarão de cueca” e a sobremesa “moça” se tornaram os itens mais procurados do estabelecimento, mediante a repercussão a nível nacional, principalmente por meio de reportagens em editorias de turismo e blogs que deram ênfase a riqueza da culinária regional do estabelecimento.

“Eu já recebi turistas de vários estados do Brasil e de países que nem imaginei conhecer e isso demonstra a verdade que colocamos em nosso trabalho, proporcionando o melhor da culinária sergipana a quem nos visita. São inúmeras reportagens que citam e recomendam o Caçarola e este reconhecimento nos motiva a querer sempre evoluir e ofertar um ótimo serviço”, finaliza Meg Lavigne.

Fonte e foto assessoria