Reunião da FNP em Aracaju levanta importantes discussões sobre saúde pública na capital

Os dois dias da 81ª Reunião Geral da Federação Nacional de Prefeitos (FNP), realizada nesta quinta e sexta-feira, 25 e 26, em Aracaju, levantaram importantes discussões sobre a saúde pública, como os desafios de financiamento, consórcios intermunicipais, legislações e perspectivas da saúde para o pós-pandemia.

O prefeito de Aracaju e presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, comenta que a pauta da saúde pública foi um dos temas de destaque da reunião, em decorrência dos desafios impostos pela covid-19 a todos os municípios. “Aproveitamos a retomada das nossas reuniões presenciais para discutir a continuidade do combate à pandemia, questões relacionadas ao financiamento da saúde pública, e a preparação dos municípios para o pós-pandemia”, detalha.

A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, relata que o destaque da saúde pública na reunião da FNP demonstra a urgência que esse tema passou a ter com a pandemia. “Está sendo um encontro bastante rico, com algumas discussões que estão sendo feitas, inclusive para serem encaminhadas ao Congresso, com o objetivo de melhorar a assistência à saúde. Saímos desse evento com propostas importantes do ponto de vista da saúde”, considera.

Waneska destaca que os municípios tiveram um aumento significativo com os custos da saúde na pandemia, por conta disso houve a necessidade de criar um consórcio, o Conectar, que visa aumentar o poder de barganha junto aos fornecedores. “Aracaju faz parte do consórcio, que foi apresentado na reunião, e a partir do próximo ano já começamos a sentir a redução dos gastos com medicamentos, que podem chegar a até 40%”, detalha.

Esforços coletivos

Ao abordar a saúde pública como uma das pautas prioritárias, a FNP enfatiza que as soluções para enfrentar os desafios devem ser pensadas de forma coletiva. “A reunião possibilitou a troca de experiências exitosas, que podem inspirar outros municípios a aperfeiçoarem suas ações de promoção à saúde”, salienta Waneska.

Para Alberto Macedo, prefeito da Barra dos Coqueiros, a importância dessa discussão é muito grande para os municípios. “Esse debate traz novas informações e ajudam a atualizar a todos nós, para que possamos levar esse conhecimento para beneficiar a população”, ressalta.

Caio Aioque, prefeito de Tupã/SP, enfatiza que reforçar o debate sobre a saúde pública é crucial neste momento. “Estamos avançando no combate à pandemia, então é muito importante que os municípios somem esforços, buscando exemplos de gestão pública. A reunião da FNP está sendo esse espaço para discutir novas ideias, apresentando nossas demandas, para que, em conjunto, possamos encontrar soluções”, pontua.

Foto: Jamisson Souza/PMA