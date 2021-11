Road Show capacita 300 agentes de viagem sobre Destino Sergipe

Parceria entre Governo do Estado e Sebrae garante realização de eventos em três estados

Quase 300 agentes e operadores de viagem capacitados em seis cidades nordestinas. Esse é o saldo do Road Show ‘Vem pra Sergipe’, que nos últimos dois meses buscou divulgar os nossos principais atrativos turísticos para fomentar rede hoteleira, os receptivos e uma série de atividades ligadas a essa cadeia no estado.

A última parada da caravana foi realizada na noite desta quinta-feira em Maceió (AL), onde quase 60 profissionais foram apresentados aos roteiros e opções de lazer existentes em território sergipano. Durante a apresentação, os agentes tiveram a oportunidade de conhecer de maneira mais detalhada os roteiros históricos das cidades de São Cristóvão e Laranjeiras, as belezas das praias dos litorais Norte e Sul, as diversas opções de lazer existente na capital, além de atrativos como a Rota do Cangaço e os Cânions de Xingó.

Antes de Maceió, a comitiva passou pelas cidades de Arapiraca (AL), Caruaru e Petrolina (PE), Feira de Santana e Salvador (BA). Em cada um desses locais também foram realizados encontros de negócios entre os agentes e os representantes dos hotéis sergipanos. O Road Show foi promovido pelo Governo do Estado em parceria com o Sebrae.

” A ideia de realizar estes eventos é a captação de turistas que utilizam o transporte terrestre como meio de locomoção. As cidades escolhidas para essas ações estão localizadas em um raio de 450 km do nosso estado e concentram pessoas que estão em busca de novas experiências ao visitar um destino. Sergipe é rico em atrações e está preparado para recepcionar todos aqueles que aqui chegarem”, ressalta o secretário de Estado do Turismo, José Sales Neto.

Retomada do turismo

As ações para divulgação do Destino Sergipe ocorrem em um momento de expectativa de retomada da cadeia turística em todo o país. Nesse novo cenário pós-pandemia, os roteiros domésticos têm ganhado cada vez mais força, sobretudo por conta da alta no preço do dólar e das passagens aéreas.

O comportamento do turista também mudou. Os visitantes estão cada vez mais cuidadosos e seletivos, sendo cada vez mais exigentes com os cuidados de higiene e saúde e atentos aos protocolos sanitários. Além disso, estão priorizando lugares onde elas possam não apenas visitar e contemplar, mas também sentir e ter novas experiências.

“Estamos presenciando um processo de recuperação em que o turista ainda não se sente seguro para viajar longas distâncias. Sergipe é um mercado que está sempre na vitrine dos baianos, alagoanos e pernambucanos, sobretudo nos feriados e finais de semana. Com esse momento que estamos vivendo a venda de pacotes para o nosso estado é algo que pode ser bem explorado por aqueles que trabalham nessa área”, destaca a analista técnica do Sebrae, Luciana Oliveira.

Além do Sebrae e do Governo do Estado, também apoiaram a iniciativa a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira Seccional Sergipe (ABIH/SE), a Associação Brasileira de Agências de Viagens Seccional Sergipe (ABAV/SE) e a Masterop Operadora Turística.

A realização do Road Show foi aprovada pelos agentes e operadores de viagem. “Nossa atividade sofreu bastante por conta da pandemia e estamos ansiosos por essa retomada. Eventos como esse são importantes para ampliar os conhecimentos sobre o destino e dessa forma facilitar a comercialização dos pacotes”, explica Márcio Manoel, da Paraíso Turismo MCZ.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante